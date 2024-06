Fedez e aggressione a Cristiano Iovino, testimonianza choc a FarWest/ “Più di 10 persone, pensavo di morire”

Rissa Fedez-Cristiano Iovino, testimone presente al pestaggio: “Minacciato, pensavo di morire”

Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 24 giugno 2024, di FarWest ampio spazio è stato dedicato a Fedez e molti temi che lo vedono tra i protagonisti come la complessa vicenda del pestaggio a Cristiano Iovino mai del tutto chiarita e su cui i punti oscuri sono molti. I giornalisti della trasmissione tra cui Rebecca Pecori hanno ricostruito l’accaduto anche grazie ad una testimonianza choc di una persona presente alla scena. La notte del 21 aprile 2024 in una delle discoteche più esclusive di Milano, il The Club, scoppia una lite tra Fedez e Cristiano Iovino, con il rapper secondo gli inquirenti c’è anche Christian Rosiello sua guardia del corpo. Il rapper e il personal trainer vengono divisi dalla sicurezza ma mentre Iovino si dirige verso casa viene aggredito da un gruppo di persone scese da un pulmino nero.

Sia Fedez che Cristiano Iovino non hanno mai parlato apertamente della questione fornendo ulteriori dettaglio. Adesso, invece, a spiegare meglio cos’è successo è un testimone del pestaggio ai microfoni del programma di Salvo Sottile. Il racconto, come riportano Libero e Fanpage, è agghiacciante e scioccante: “Ho sentito le urla, mi sono alzato, non ho visto picchiare nessuno ma ho sentito un rumore che sembrava il pestacarne su una bistecca. Se c’ero io mi avevano fatto fuori per come sono, quei tipi erano molto grossi. Mi hanno minacciato, mi hanno chiesto i documenti. Volevano il cellulare per vedere chi avevo chiamato, le foto, l’indirizzo. Mi hanno detto ‘tanto la tua faccia me la ricordo, sappiamo dove venirti a prendere’. Ero paralizzato perché erano una decina di persone. Pensavo di morire, il giorno dopo ho avuto le pulsazioni mai sotto a 120 con picchi a 170, e quando vedevo un van nero per strada mi cedevano le gambe”

“Fedez l’ho visto uscire dal cancello ma non so se era presente al pestaggio”: parla il testimone

Ha deciso di parlare il super testimone dell’ aggressione a Cristiano Iovino in cui è coinvolto il rapper Fedez. “Chi sono gli aggressori? “Tutti grossi, tutti tatuati. Fedez? L’ho visto uscire dal cancello, ma non so se ha partecipato al pestaggio” ha spiegato ai giornalisti di FarWest. In trasmissione erano presente anche Umberto Brindani, direttore di Gente e Selvaggia Lucarelli, quest’ultima ha fatto il punto sulla situazione: “Di quella notte sappiamo molto poco perché Fedez non ha mai chiarito nulla, ma anzi ha negato di essere lì. Non ha contribuito a fare giustizia, ma nemmeno alla tranquillità di questo testimone che ora ha paura.” Ed in effetti i punti oscuri della vicenda sono ancora moltissimi dai motivi della lite tra Fedez e Cristiano Iovino fino al coinvolgimento del rapper nell’aggressione. Federico Lucia, questo il suo nome all’anagrafe, nega di aver partecipato al pestaggio ma testimoni lo hanno visto sul luogo. Le indagini sono in corso e non convince anche il comportamento di Iovino che pare abbia trovato un accordo economico con Fedez per non querelarlo.











