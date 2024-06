Ferrari, lite Leclerc-Sainz: botta e risposta tra piloti/ “Lotta inutile e scorretta” (24 giugno 2024)

FERRARI, WEEKEND NEGATIVO: GESTIONE GOMME E GARA NON ALL’ALTEZZA

La Ferrari non ha vissuto un bel weekend sotto ogni punto di vista. Le qualifiche non sono andate bene e hanno inevitabilmente influito sulla gara, senza dimenticare il contatto tra Carlos Sainz e Charles Leclerc che ha dato il via ad un botta e risposta senza troppi giri di parole da parte dei due piloti Ferrari.

I problemi come detto c’erano già sabato complice una qualifica negativa per entrambi, una sorta di campanello d’allarme di quella che sarebbe stata una domenica ancora peggiore. Le due Ferrari non hanno mai tenuto un passo gara positivo, surclassate lungo andare dalle Mercedes. La gestione gomme e le strategie di gara si sono rivelate un flop, complicando irrimediabilmente la gara e il risultato finale è lo specchio di un weekend che parla da solo.

FERRARI, BOTTA E RISPOSTA TRA LECLERC E SAINZ: COSA SI SONO DETTI

I problemi della Ferrari non si limitano alla pista, o meglio, proseguono anche dopo. Il contatto tra Carlos Sainz e Charles Leclerc è stato tra i piatti forti del “dopo gara“, con le domande che hanno invaso il mondo Ferrari e non solo. Naturalmente dalle due campane sono giunte dichiarazioni diverse.

Leclerc è stato molto critiche contro il compagno: “La lotta con Sainz ci ha fatto perdere una posizione, oltre che del tempo, è stata una lotta inutile e scorretta. Voleva fare una cosa spettacolare, ma questo ci ha fatto perdere una posizione”. Il monegasco ha spiegato nel dettaglio la situazione, dicendo che nel briefing era stato deciso di fare un lavoro di gestione gomma ergo il sorpasso da parte di Sainz è stato quantomeno avventato e contro la strategia iniziale della Ferrari.

Secondo Sainz invece la situazione è ben diversa: “Per me è stata una situazione molto chiara, non so se Charles abbia commesso errori al primo giro, ma io ho avuto l’opportunità di attaccare e non è che posso aspettare di stare dietro per tutta la vita. Non so di cosa si lamenti, stavolta non so di cosa sia preoccupato”.

Insomma, le dichiarazioni di Leclerc sono molto più da stratega mentre Sainz più “da pista”. Nel dubbio Fred Vasseur, il team principal Ferrari, ha minimizzato tutto evitando di gettare benzina sul fuoco: “C’è stato un piccolo contatto tra Sainz e Leclerc ma non abbiamo perso qualcosa“.

