Fidanzati Clarissa Burt e il legame indissolubile con due big del cinema italiano: gli ex Massimo Troisi e Francesco Nuti

Due grandi nomi del cinema italiano hanno animato la vita sentimentale della top model Clarissa Burt: Massimo Troisi e Francesco Nuti. Con l’attore napoletano, si conobbero alla fine degli anni ottanta e Clarissa ricorda ancora molto bene la dolcezza e l’accoglienza di Troisi. “Era una persona dolce e affettuosa”, ha detto in una bella intervista al Corriere della Sera, ricordando un aneddoto sul loro primo incontro. “Avevo freddo e il giorno dopo mi mandò un furgoncino pieno di legna con un bigliettino: per tenerti al caldo”. Tra i due scoppiò la passione, ma ad un certo punto le strade si divisero. Non per la malattia di Massimo, di cui comunque Clarissa era al corrente.

“Sapevo che c’era quel problema, prendeva medicinali ma era una cosa che sembrava si potesse gestire, nessuno pensava che se ne sarebbe andato così presto, nemmeno lui”. La morte di Troisi, ovviamente, è stata una brutta botta da digerire e Clarissa ha impiegata anni prima di riuscire a vedere il suo ultimo film, Il Postino.

Fidanzati Clarissa Burt: “Francesco Nuti? Una delle prime persone che ho incontrato quando sono arrivata in Italia”

Con Francesco Nuti, invece, la Burt girò uno dei suoi film cult: Caruso Paskoski. “Ci siamo divertiti davvero tanto”, ricorda l’attrice in un passaggio a Domenica In, condividendo col pubblico i momenti più belli del rapporto con il celebre regista e attore italiano. “Francesco è stata una delle prime persone che ho incontrato quando sono arrivata in Italia”, ha detto Clarissa, descrivendo Nuti come una delle persone più brillante e divertenti mai conosciute.

Dopo essersi lasciati, lei decise di non prendere parte alla prima del film girato insieme, ma pagò comunque il biglietto per vederlo da spettatrice, benché fosse la protagonista della pellicola.