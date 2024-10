Mauro Corona è uno dei protagonisti della puntata della trasmissione tv Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin che andrà in onda Sabato 12 Ottobre 2024. Una vita tormentata e con Mauro che spesso ha mostrato – oltre alle sue passioni – tutti i segni legati alla sua famiglia, dalla violenza del padre fino alla morte dell’amato fratello, scomparso tragicamente a soli 17 anni. Andiamo a vedere meglio chi è il fratello scomparso prematuramente.

La storia della famiglia di Mauro Corona è una storia piuttosto particolare, l’uomo ha subito da giovane le angherie del padre mentre la madre abbandonò lui e i suoi fratelli da giovanissimo. Ripercorrendo quei momenti ai microfoni di Oggi Mauro ha rivelato: “Mio padre ci legava al melo, ci legava per situazioni particolari per oltre otto-nove ore” e da qui nasce l’idea di fuggire di Mauro Corona.

La madre abbandonò la famiglia e Mauro fu sempre più legato ai fratelli e con Felice visse un periodo particolare. Ad un certo punto però Felice decide di lasciare l’Italia e si trasferisce in Germania per lavoro, in cerca di fortuna come facevano tanti nostri connazionali a quei tempi; in questo caso la storia è stata però ben diversa ed è diventata una tragedia.

Mauro Corona e il dramma del fratello Felice, morì in strane circostanze

Il fratello di Mauro Corona andò in Germania per lavorare, fu assunto come gelataio ma la sua trasferta durò purtroppo davvero poco e il ragazzo (aveva soli 17 anni) mori’ in strane circostanze, una situazione che non è stata mai più chiarita. L’uomo è tornata più volte sulla vicenda e su quel dolore che ha influenzato sicuramente tutta la sua vita.

Felice Corona fu trovato morto a bordo piscina a Paderborn. Aveva la testa rotta e con diverse schegge accanto a lui. Un evento che ha turbato Mauro che qualche anno fa parlò a Oggi: “Voglio rivolgermi a Chi l’Ha visto per capire come Felice è morto in un giorno del 1968. Voglio ritrovare chi era con lui e capire che cosa è successo realmente, parlare magari con il padrone della gelateria, se è ancora vivo”. Mauro ha sempre chiarito di non voler vendetta ma solo di dar luce a una storia che non ha mai avuto chiarezza.

Parlando del fratello l’uomo torna con rammarico: “Era bello ed è scappato dalla miseria, ma tornò in una cassa. Chi gli aveva dato lavoro non venne neanche al funerale e nessuno ci ha mai dato spiegazioni, neanche alla polizia”. Una storia che negli anni non ha mai avuto risposte e che ha segnato la vita di Mauro Corona che talvolta ci ritorna con grande dolore.