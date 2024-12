Flavio Parenti, chi è e carriera: dal teatro ai primi passi in tv

Attore diventato celebre al cinema e in televisione, Flavio Parenti ha avviato il suo percorso professionale nel mondo teatrale prima di farsi spazio tra grande e piccolo schermo. Nato a Parigi nel 1979, ha frequentato il liceo in Francia per poi ottenere la qualifica professionale d’attore presso il Teatro Stabile di Genova, dove si è formato. Le prime esperienze arrivano a teatro, dove debutta nel 2002 in Madre Coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht come attore e aiuto regista.

Dopo una lunga esperienza a teatro, il debutto in televisione arriva nel 2005 in un episodio di Camera Café su Italia 1. Due anni dopo, nel 2007, entra nel cast di Un medico in famiglia nel ruolo di Lorenzo Martini e vi tornerà anche nel 2014-2016; nel 2009-2010 ha recitato anche in Distretto di Polizia e nel 2021 è stato tra i protagonisti della serie TV Leonardo mentre, tra le più recenti fiction, lo vediamo vestire i panni di Tancredi ne Il Paradiso delle Signore dal 2022.

Flavio Parenti al cinema, dal debutto alla collaborazione con Woody Allen

Ma Flavio Parenti negli anni è diventato anche un celebre attore di cinema, dove ha debuttato nel 2008 nel film Parlami d’amore di Silvio Muccino. Nel 2009 è stato invece candidato come Miglior attore alla 66° Mostra del Cinema di Venezia nella sezione “Orizzonti” per un trittico di film: Tris di donne e abiti nuziali di Vincenzo Terracciano, Io sono l’amore di Luca Guadagnino e Le ombre rosse di Citto Maselli.

Il cinema gli ha anche permesso di lavorare con uno dei più grandi registi della scena internazionale, Woody Allen, che l’ha voluto con sé nel cast di To Rome with Love del 2012. Ricordando l’esperienza sul set e l’incontro con Allen, in un’intervista a Vieni da me rilasciata nel 2019, l’attore aveva raccontato: “La cosa incredibile è che io interagivo direttamente con Woody Allen che è una leggenda vivente, non l’ho mai visto arrabbiato e la cosa difficile è stato mantenere il segreto per due mesi perché non potevo raccontarlo a nessuno“.

