PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA GERMANIA: QUALI SCELTE PER IL MATCH DI NATIONS LEAGUE?

Con le probabili formazioni Bosnia Germania ci avviciniamo alla partita che andrà in scena per la terza giornata di Nations League oggi, venerdì 11 ottobre 2024. Naturalmente è la Germania al centro dell’attenzione, per blasone ma anche per classifica, dal momento che i tedeschi hanno già tre punti in più in classifica rispetto ai padroni di casa della Bosnia Erzegovina, che sembrano destinati a lottare solo per difendere il posto nella prestigiosa Lega A, dopo un pesante ko in Olanda per 5-2 e un pareggio per 0-0 in Ungheria.

Risultati che potremmo definire opposti invece per la Germania, che ha travolto per 5-0 i magiari al debutto prima di pareggiare in Olanda nella seconda giornata, insomma questo girone sembra una doppia coppia ma naturalmente nulla è ancora definitivo e allora cresce anche la curiosità circa le mosse dei due commissari tecnici verso questa partita che ci porterà a metà del cammino. Quali saranno le indicazioni di spicco nelle probabili formazioni Bosnia Germania? Proviamo a scoprirlo…

PRONOSTICO E QUOTE A SENSO UNICO?

Le probabili formazioni e il pronostico su Bosnia Germania, affidato come sempre alle quote dell’agenzia Snai, vanno a braccetto per noi. Favoriti d’obbligo sono gli ospiti tedeschi, il segno 2 infatti è quotato a 1,24 ed è dominante rispetto alle altre due ipotesi, perché già il segno X è quotato a 6,25 mentre con il segno 1 si arriverebbe a ben 10 volte la posta in palio per un successo bosniaco.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA GERMANIA

BARBAREZ SI AFFIDA ANCORA A DZEKO

Le probabili formazioni Bosnia Germania ci dicono che i padroni di casa slavi del c.t. Sergej Barbarez dovrebbero affidarsi a un ordinato modulo 4-4-2 con i seguenti undici giocatori candidati per essere titolari dal primo minuto: Vasilj in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Bicakcic, Saric, Katic e Barisic; altra linea a quattro anche a centrocampo per la Bosnia Erzegovina, in questo caso con Dedic, Burnic, Basic e Gazibegovic che dovrebbero trovare posto dal primo minuto per il match di Nations League; infine, in attacco ecco Demitrovic al fianco del veterano Dzeko, che resta il fondamentale punto di riferimento e terminale per la manovra bosniaca.

ECCO I POSSIBILI 11 TITOLARI PER NAGELSMANN

Per quanto riguarda invece gli ospiti del c.t. Julian Nagelsmann, possiamo disegnare il modulo 4-2-3-1 come punto di riferimento tattico nelle probabili formazioni Bosnia Germania, con una differenza però soprattutto in termini di qualità dei giocatori. In porta dovrebbe trovare posto Nübel; retroguardia a quattro uomini in sua protezione, con Raum, Schlotterbeck, Tah e Kimmich favoriti per le maglie a disposizione; in mediana spazio alla coppia formata da Gross e Andrich; infine, il reparto offensivo dovrebbe presentare qualità altissima sulla trequarti con Musiala, Havertz e Wirtz contemporaneamente titolari alle spalle del centravanti, che invece dovrebbe essere Undav.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA GERMANIA: IL TABELLINO

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Bicakcic, Saric, Katic, Barisic; Dedic, Burnic, Basic, Gazibegovic; Demitrovic, Dzeko. All. Barbarez.

GERMANIA (4-2-3-1): Nübel; Raum, Schlotterbeck, Tah, Kimmich; Gross, Andrich; Musiala, Havertz, Wirtz; Undav. All. Nagelsmann.