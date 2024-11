PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA PORTOGALLO: CHI GIOCA A SPALATO?

Nazioni piccole ma con un grande ruolo nel mondo del calcio, le probabili formazioni Croazia Portogallo ci introducono a una partita che si annuncia stuzzicante a Spalato per l’ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Lo dice la storia recente di lusitani e slavi, sempre in grado di ben figurare nei principali tornei internazionali, ma anche l’attualità, cioè le precedenti partite del girone 1 della Lega A, compresa la vittoria per 2-1 dei padroni di casa portoghesi nella partita d’andata a settembre.

C’è tanto talento, anche perché al termine di una generazione eccellente sia per il Portogallo sia per la Croazia sembra che pure le nuove leve possano farci divertire, in particolare tra i lusitani. Ci godiamo ancora l’eterna classe di fenomeni quali Cristiano Ronaldo o Luka Modric, ma non ci si ferma solamente a loro e quindi sarà sicuramente stimolante rivolgere adesso il nostro sguardo alle probabili formazioni Croazia Portogallo.

COSA CI DICONO IL PRONOSTICO E LE QUOTE?

Nelle probabili formazioni di Croazia Portogallo apriamo la nostra solita parentesi sul pronostico, in questo caso secondo le quote dell’agenzia Betsson. Il Portogallo potrebbe essere favorito nonostante il fattore campo avverso, con il segno 2 indicato a 2,26 mentre il valore assegnato al segno 1 è di 3,10. Infine, in caso di pareggio abbiamo il valore di 3,30 volte la posta in palio per il segno X.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA PORTOGALLO

DUE RITORNI PER DALIC

Zlatko Dalic ritrova due giocatori che nella scorsa giornata erano squalificati e che potrebbero essere invece titolari stasera, anche perché più freschi dei compagni nelle probabili formazioni Croazia Portogallo. In porta dunque ci aspettiamo il rientro di Livakovic, mentre all’estremo opposto Budimir avanza la sua candidatura come centravanti titolare nel 3-4-2-1 della Croazia. In mezzo a loro, ecco innanzitutto la difesa a tre che potrebbe vedere titolari Sutalo, Caleta-Car e Gvardiol; a centrocampo ci sono tanti nomi che hanno fatto la storia della Croazia, come Perisic, Modric e Kovacic, che potrebbero essere tutti titolari stasera insieme a Sosa del Torino; infine, detto della prima punta, ci resta da presentare la coppia sulla trequarti, che potrebbe essere formata da Baturina e Pasalic, anche considerando che Kramaric è squalificato.

I POSSIBILI TITOLARI PER MARTINEZ

Roberto Martinez nelle probabili formazioni Croazia Portogallo ha sicuramente ampia possibilità di scelta, specie nel reparto offensivo, con Francisco Conceiçao che è tra coloro che sperano di essere titolare. C’è però da vincere la concorrenza di un certo Bernardo Silva, mentre a sinistra potremmo vedere Rafael Leao, anche se l’alternativa si chiama Joao Felix. Cristiano Ronaldo potrebbe invece essere il centravanti, ma attenzione perché molti di loro possono giocare in più ruoli. Non sono da escludere sorprese che potrebbero toccare anche il centrocampo, dove comunque indichiamo Palhinha regista con Vitinha e Bruno Fernandes ai fianchi. In difesa potremmo vedere Tiago Djaló e Antonio Silva centrali, con Cancelo e Nuno Mendes terzini per completare la retroguardia davanti a Diogo Costa.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA PORTOGALLO: IL TABELLINO

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Perisic, Modric, Kovacic, Sosa; Baturina, Pasalic; Budimir. All. Dalic.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Tiago Djaló, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. All. Martinez.