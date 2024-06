Formazioni Danimarca Serbia/ Quote: due moduli speculari (Euro 2024, oggi 25 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA SERBIA: LE MOSSE PER UNO “SPAREGGIO”

Se non è uno spareggio poco ci manca e allora attenzione alle probabili formazioni di Danimarca Serbia, che attendiamo stasera a Monaco per il girone C di Euro 2024. La Danimarca, che fu meravigliosa semifinalista della scorsa edizione, addirittura con rimpianti per l’esito del match contro l’Inghilterra, nel girone ha ritrovato i britannici e finora ha ottenuto due pareggi per 1-1 in altrettante partite disputate: la strada è buona ma non esaltante quindi, potrebbe anche bastare un pareggio ma d’altro canto attenzione a fare molti calcoli. L’eliminazione potrebbe essere dietro l’angolo e sarebbe una delusione molto forte.

Le premesse sono diverse, ma anche per la Serbia questa può essere una notte fondamentale, perché tante volte di questa Nazionale si è detto che ha talento ma non lo esprime. Questa potrebbe quindi essere l’occasione per la svolta, dopo la dignitosa sconfitta contro gli inglesi e il pareggio per 1-1 acciuffato contro la Slovenia. Non male, ma troppo poco: sembra il solito discorso, battere e scavalcare la Danimarca potrebbe però cambiare la storia. Ecco allora che risulta essere davvero prezioso scoprire cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Danimarca Serbia…

INCERTEZZA NEL PRONOSTICO E NELLE QUOTE

Verso una partita così significativa, le probabili formazioni si accompagnano anche al pronostico su Danimarca Serbia. Le quote dell’agenzia Snai vedono leggermente favoriti i danesi: il segno 1 è quotato a 2,30 mentre si sale per la vittoria della Serbia a quota 3,10 sul segno 2. L’ipotesi più remunerativa è in realtà il pareggio, con il segno X che varrebbe 3,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA SERBIA

ECCO I TITOLARI DI HJULMAND

Le probabili formazioni di Danimarca Serbia vedranno due moduli speculari, cominciamo dal c.t. Kasper Hjulmand e il 3-4-1-2 danese con il portiere Schmeichel e davanti a lui la difesa a tre che dovrebbe prevedere come titolari Andersen, Christensen e Vestergaard; Maehle sarà l’esterno destro sulla linea dei centrocampisti, che proseguirà con Hojbjerg e Hjulmand nel cuore della mediana e Kristiansen invece sulla corsia mancina; il numero 10 Eriksen è già uno degli uomini che ha scritto una pagina di storia a Euro 2024 e agirà da trequartista alle spalle dei due attaccanti della Danimarca, cioè Hojlund e Damsgaard.

QUESTE INVECE LE SCELTE DI STOJKOVIC

Tatticamente sarà una partita a scacchi quella nelle probabili formazioni di Danimarca Serbia grazie alla speculare scelta del modulo 3-4-1-2 anche da parte del c.t. slavo Dragan Stojkovic, che in porta schiera Rajkovic, protetto dalla retroguardia a tre composta da Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic; a centrocampo ecco invece a destra Zivkovic, l’ormai “arabo” Milinkovic Savic con Lukic nel cuore del gioco della Serbia e infine Mladenovic sulla fascia sinistra; trequartista Tadic, il tandem d’attacco invece dovrebbe vedere titolari Mitrovic e Vlahovic, anche se contro la Slovenia è stato il subentrato Jovic il salvatore della patria.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA SERBIA: IL TABELLINO

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hojbjerg, Hjulmand, Kristiansen; Eriksen; Hojlund, Damsgaard. All. Hjulmand.

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic Savic, Lukic, Mladenovic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. All. Stojkovic.











