PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISRAELE: LE SCELTE PER LA NATIONS LEAGUE!

Parliamo delle probabili formazioni Francia Israele, partita che alle ore 20:45 di giovedì 14 novembre si gioca allo Stade de France per la penultima giornata di Nations League 2024-2025. I Bleus sono ad un passo dalla qualificazione ai quarti di finale, che quest’anno compete alle prime due di ciascun girone di Lega A: la Francia ha sempre vinto dopo la sconfitta casalinga contro l’Italia, dunque un passo tutto sommato positivo per una nazionale che nelle ultime partite ha anche rinunciato a Griemzann, che ha detto addio ai suoi impegni internazionali, e Mbappé che questa volta non è stato convocato da Didier Deschamps.

RISULTATI NATIONS LEAGUE 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: pari-show a Varsavia! (15 ottobre)

Questa sera impegno abbordabile e possibile turnover in vista di San Siro: Israele resta una nazionale decisamente sotto tono, che certamente paga dazio al fatto di giocare sempre in trasferta e che, nonostante qualche prestazione di orgoglio, ha sempre perso rivelando le sue fragilità. Sarà allora interessante scoprire in che modo i due Commissari Tecnici sceglieranno di disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, soprattutto Deschamps che domenica sfiderà l’Italia; scopriamolo subito o comunque facciamo le nostre ipotesi, è il momento di dare uno sguardo ravvicinato alle probabili formazioni Francia Israele.

Diretta/ Spagna Serbia (risultato finale 3-0): tris di Alex Baena! (oggi 15 ottobre 2024)

QUOTE E PRONOSTICO FRANCIA ISRAELE

Vantaggio netto da parte dei Bleus come possiamo leggere, con le probabili formazioni Francia Israele, dalle quote fornite dall’agenzia Snai: abbiamo il segno 1 che vi permetterebbe di guadagnare 1,11 volte quanto avrete giocato sulla vittoria della Francia, per contro il segno 2 per il successo di Israele porta in dote una vincita che equivale a ben 18,00 volte l’importo investito, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio ha un valore, con questo bookmaker, corrispondente a 9,00 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISRAELE

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Diretta/ Scozia Portogallo (risultato finale 0-0): doppio tentativo di Vitinha! (15 ottobre 2024)

Deschamps ha convocato Pavard per l’infortunato Wesley Fofana, torna il difensore dell’Inter ma nelle probabili formazioni Francia Israele è da vedere se giocherà, eventualmente sarà schierato a destra ma deve vincere la concorrenza di Koundé, a sinistra invece Digne potrebbe rilevare Theo Hernandez sempre per la questione turnover e in mezzo comunque i favoriti, anche perché di fatto gli unici a disposizione, sono Saliba e Upamecano, con Ibrahima Konaté da terzo incomodo e possibili rimescolamenti come qualche laterale spostato al centro, gli indiziati sono appunti Pavard e Koundé.

A centrocampo invece c’è Kanté con Rabiot, ma non è detto che siano loro due i titolari: qui infatti Deschamps si può giocare anche le opzioni Zaire-Emery e Camavinga oltre a un Guendouzi cresciuto tantissimo, a disposizione anche Manu Koné. In attacco come detto i due big sono assenti: nel ruolo di prima punta dunque prende piede la candidatura di Kolo Muani che se la vede con un Marcus Thuram affaticato e forse più utile per la sfida all’Italia, alle spalle del centravanti il giovane Olise emerso nel Bayern Monaco viaggia verso una maglia da titolare con Ousmane Dembélé e Barcola che a quel punto sarebbero gli esterni, in porta Maignan potrebbe essere insidiato da Chevalier autore di una grande prova in Champions League con il Lille, contro la Juventus.

LE SCELTE DI BEN SHIMON

Da valutare le scelte di Ran Ben Shimon che nelle probabili formazioni Francia Israele pensa comunque a un 3-4-2-1, in difesa dovremmo avere Feingold, Nachmias e Baltaxa confermati come scudo protettivo del portiere Glazer, sicuramente uno dei migliori dei suoi in questa Nations League, mentre a centrocampo le scelte del CT dovrebbero cadere su Abu Fani, anche lui davvero positivo e in gol anche nella partita persa contro l’Italia esattamente un mese fa, e Kanichowsky che è in vantaggio su Jaber.

Sulle fasce Abada e Haziza, sulla trequarti sembra non essere in discussione la maglia di Peretz che è anche il capitano di Israele, dunque a disposizione ci sarebbe un posto che potrebbe essere occupato da Gloukh insidiato comunque da Safuri e Dan Biton, che danno la sensazione di partire indietro nelle gerarchie di Ben Shimon. Per quanto riguarda lo slot di prima punta, il riferimento offensivo di questa nazionale a Saint Denis uscirà dal ballottaggio tra Khalaili, che potrebbe tornare titolare rispetto all’ultima uscita di Nations League, e Madmon con Tai Baribo come ulteriore possibilità.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISRAELE: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Chevalier; Pavard, Saliba, Upamecano, Digne; Zaire-Emery, Camavinga; O. Dembélé, Olise, Barcola; Kolo Muani. Allenatore: Didier Deschamps

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada, Abu Fani, Kanichowsky, Haziza; Gloukh, Peretz; Khalaili. Allenatore: Ran Ben Shimon