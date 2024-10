Importante vittoria della Francia nella sfida di Nations League e grande spettacolo – come vedremo nel video e negli highlights del match – tra Belgio e la Nazionale di Didier Deschamps. A vincere è stata la Francia che ha trionfato in una sfida piuttosto sofferta con il risultato di 2 a 1, decide una grande prestazione dell’attaccante del Psg Kolo Muani. E pensare che era partito meglio il Belgio subito pericoloso con Tielemans e poco dopo con Openda, una spina nel fianco – per quasi tutta la gara – nella difesa transalpina.

Prima mezzora che va a suon di rigori, fallo di Saliba in area e l’arbitro concede il calcio di rigore. Va Tielemans dal dischetto e manda la palla alle stelle. Poco dopo è il turno della Francia e Kolo Muani non sbaglia ma insacca e spiazza totalmente il portiere avversario. La Francia sfiora il bis con Barcola ma manca una bella chance e arriva una novità prima dell’intervallo. Cross di Castagne e Openda di testa infila il portiere e il primo tempo finisce in parità. Attimi e dubbi prima della fine del match visto che hanno valutato al Var un possibile fuorigioco ma alla fine il primo tempo finisce in parità con una Francia in netta difficoltà.

VIDEO BELGIO-FRANCIA, VITTORIA SOFFERTA PER GLI UOMINI DI DIDIER DESCHAMPS

Nel secondo tempo del match di Nations League tra Belgio e Francia sono gli ospiti a partire bene e si rendono pericolosi a più riprese con Tchouameni, Barcola e ancora Kolo Muani, autore di una prova del riscatto dopo le ultime polemiche. La Francia passa in vantaggio dopo 15 minuti dall’inizio della ripresa, ancora con Kolo Muani a segno con una doppietta personale. Rete importante con l’ex Roma Digne che lancia con un cross magistrale e Kolo Muani firma il vantaggio. La Francia sembra in controllo e sfiora anche il tris, ma un episodio rischia di cambiare la partita.

Il centrocampista del Real Madrid Tchouameni viene espulso a 12 minuti dal termine per doppia ammonizione e il finale assume i contorni di un vero e proprio assalto. Ci prova Trossard e Maignan diventa protagonista del match con diversi interventi importanti. Nel finale il Belgio sfiora il pari con Openda, ma è ancora Maignan a respingere e salvare, probabilmente uno dei migliori in campo insieme a Kolo Muani. La vittoria della Francia è fondamentale ai fini della classifica ed ora – a meno di clamorosi e possiamo dire assurdi ribaltoni – Francia e Italia si contenderanno il primato nel girone mentre per il Belgio arriva una cocente e netta eliminazione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BELGIO FRANCIA: GUARDA LA SINTESI