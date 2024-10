PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA OLANDA: CHI GIOCA NEL BIG-MATCH DI NATIONS LEAGUE?

Le probabili formazioni Germania Olanda ci accompagnano verso una partita che non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni essendo una delle sfide più classiche del calcio internazionale, a Monaco di Baviera per la Nations League oggi, lunedì 14 ottobre 2024. Naturalmente ci sono anche le questioni di classifica ad attirare l’attenzione, all’andata c’era stato un divertente pareggio e l’obiettivo comune è quello di avanzare ai quarti di finale, tappa intermedia che è stata introdotta da questa edizione della Nations League.

La partita di oggi tuttavia dovrà dare anche indicazioni significative sul livello di competitività di queste due blasonate Nazionali, in particolare per l’Olanda che forse deve crescere ancora un pochino rispetto a una Germania che ha fatto molto bene già ai recenti Europei, anche se l’epilogo è stato poi decisamente beffardo. In ogni caso ci attende un match sempre affascinante e allora è prezioso analizzare quali potrebbero essere le ultime notizie circa le probabili formazioni Germania Olanda…

PRONOSTICO E QUOTE PER LA PARTITA DI MONACO

Le probabili formazioni cedono però adesso per poche righe il passo al pronostico su Germania Olanda, affidato come sempre alle quote dell’agenzia Snai. Favoriti d’obbligo sono i padroni di casa tedeschi, il segno 1 infatti è quotato a 1,80 ed è quindi più credibile sulla carta rispetto alle altre due ipotesi, perché il segno X è quotato a 3,75 mentre con il segno 2 si arriverebbe a 4,25 volte la posta in palio per un successo olandese.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA OLANDA

NAGELSMANN CHI SCEGLIE?

Il c.t. Julian Nagelsmann deve tenere conto (ma vale per entrambi) che sarà la seconda partita in tre giorni, comunque possiamo disegnare il modulo 4-2-3-1 come punto di riferimento tattico nelle probabili formazioni Germania Olanda. In porta dovrebbe trovare posto Nübel; Raum potrebbe invece aprire la retroguardia a quattro con Schlotterbeck, Tah e Kimmich che potrebbe quindi agire da terzino sinistra; in mediana Gross e Andrich potrebbero essere i favoriti per le due maglie da titolari; trequarti potenzialmente di lusso con Musiala, Havertz e Wirtz alle spalle del centravanti, che dovrebbe essere Undav reduce dalla doppietta in Bosnia.

VAN DIJK SQUALIFICATO PER KOEMAN

Le probabili formazioni Germania Olanda dovrebbero offrire un modulo speculare anche per il c.t. ospite Ronald Koeman, anche se il 4-2-3-1 olandese a volte è descritto come un 4-2-1-3 che appare ancora più offensivo. Nella sostanza cambia poco, meglio scoprire i nomi dei possibili titolari a cominciare da Verbruggen in porta; l’interista Dumfries dovrebbe invece aprire la difesa a quattro con l’altro nerazzurro De Vrij e De Ligt centrali (Van Dijk è squalificato) e il dirimpettaio Aké a sinistra; in mediana ecco Gravenberch e al suo fianco il favorito potrebbe essere Timber; infine in attacco a destra Simons, il milanista Reijnders in posizione centrale e l’ala sinistra Gakpo dovrebbero agire con il centravanti Brobbey.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA OLANDA: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Nübel; Raum, Schlotterbeck, Tah, Kimmich; Gross, Andrich; Musiala, Havertz, Wirtz; Undav. All. Nagelsmann.

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Aké; Gravenberch, Timber; Simons, Reijnders, Gakpo; Brobbey. All. Koeman.