FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA/ Quote: Florian Wirtz sarà protagonista? (Euro 2024, oggi 19 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA: IL PROTAGONISTA

Dopo una vittoria per 5-1 i protagonisti potrebbero essere tanti, noi però scegliamo Florian Wirtz per le probabili formazioni di Germania Ungheria, perché giocare da titolare ad un Europeo in casa a 21 anni e sbloccare il risultato della partita inaugurale è certamente impresa non banale. Insomma, se il debutto a Monaco di Baviera è diventato una grande festa per la Germania, si deve innanzitutto a questo grande talento del Bayer Leverkusen, d’altronde consacrato già da una stagione eccezionale a livello di club con le Aspirine, che hanno vinto la prima Bundesliga della loro storia, ci hanno aggiunto la Coppa di Germania e hanno sfiorato una tripletta con l’Europa League, persa in finale contro l’Atalanta.

PRONOSTICI EUROPEI 2024/ Previsioni e quote mercoledì 19 giugno: la Germania andrà già agli ottavi?

Florian Wirtz vi ha contribuito con 11 gol in campionato e 18 complessivi, ai quali aggiungere la bellezza di 20 assist, per cui nel corso della stagione il classe 2003 ha lasciato il segno in addirittura 38 gol del Bayer Leverkusen. Una vera benedizione per il calcio tedesco, i cui effetti si fanno sentire anche in Nazionale perché Wirtz con la Germania ha segnato nella vittoria per 2-0 in Francia e poi ha aperto le danze dello show contro la Scozia. L’Europeo sarà la definitiva consacrazione di questo straordinario talento? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMAZIONI SCOZIA SVIZZERA/ Quote, Billy Gilmour per il salto di qualità (Europei 2024, 19 giugno)

CONFERME E SORPRESE A STOCCARDA?

La seconda giornata metterà di fronte a Stoccarda chi ha vinto e chi ha perso al debutto: situazioni già ben diverse da tenere in considerazione nelle probabili formazioni di Germania Ungheria. Siamo nel girone A degli Europei 2024, quello dei padroni di casa tedeschi, che hanno già ribadito il loro status di punto di riferimento del gruppo con il perentorio 5-1 contro la Scozia nella partita inaugurale, con la quale la Germania ha ribadito che il fattore campo non è di certo l’unico aspetto a favore degli uomini di Julian Nagelsmann, tra i favoriti per il successo finale e al momento desiderosi di raggiungere in fretta gli ottavi di finale.

FORMAZIONI CROAZIA ALBANIA/ Quote: Brozovic vs Asllani, bel duello in mezzo (Euro 2024, oggi 19 giugno)

Le prospettive sono logicamente diverse per l’Ungheria di Marco Rossi, che negli ultimi anni si è tolta diverse soddisfazioni ma qui ha iniziato male il cammino, con la sconfitta per 3-1 contro la Svizzera che evidentemente rende ben più difficile coltivare sogni di gloria per i magiari, a magigor ragione pensando che oggi c’è da sfidare appunto la Germania. Un colpaccio logicamente ribalterebbe in soli 90 minuti tutto quanto abbiamo detto finora, allora cerchiamo di capire che cosa stanno escogitando i due allenatori leggendo tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Germania Ungheria.

SCOPRIAMO ANCHE PRONOSTICI E QUOTE

Come spesso facciamo parlando delle probabili formazioni, questo è il momento dei pronostici su Germania Ungheria, secondo le quote offerte dall’agenzia Ansa. Match che potrebbe essere a senso unico, il segno 1 è infatti quotato a 1,24 per la vittoria della Germania mentre si sale molto per le altre due ipotesi. Quota 6,25 in caso di pareggio e quindi segno X, mentre la vittoria dell’Ungheria premierebbe ben 12 volte chi avrà creduto con coraggio nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA

LE CERTEZZE DI NAGELSMANN

Squadra che vince non si cambia, questo dovrebbe essere il punto di riferimento per il c.t. tedesco Julian Nagelsmann nelle probabili formazioni di Germania Ungheria. Il modulo è il 4-2-3-1 e salvo volontà di fare già turnover (che però potrebbe essere rimandato alla terza giornata se tutto andrà bene) dovremmo rivedere i titolari di venerdì scorso, cominciando in porta da Neuer; davanti a lui Kimmich, Rudiger, Tah e Mittelstadt nella difesa a quattro da destra a sinistra; nel cuore della mediana Andrich e Kroos, anche se Emre Can è una variabile che potrebbe essere presa subito in considerazione; sulla trequarti potremmo avere le conferme di Musiala a destra, Gundogan centrale e Wirtz a sinistra, anche se da Sané a Muller le alternative non mancano; il vero ballottaggio potrebbe essere tra Fullkrug e Havertz, entrambi in gol contro la Scozia, per la maglia da centravanti.

LE POSSIBILI MOSSE DI ROSSI

Marco Rossi invece deve cercare la scossa dopo l’esordio negativo, anche se questa sarà la partita più difficile per i magiari. Le probabili formazioni di Germania Ungheria dovrebbero vedere per gli ospiti la conferma del modulo 3-4-2-1: il portiere Gulacsi vedrà davanti a sé la difesa a tre con Lang, Orban e Szalai titolari; attenzione a centrocampo, perché Nagy e Schafer dovrebbero essere presenti nel cuore della mediana ed invece c’è più incertezza per quanto riguarda i due esterni, con Fiola e Bolla in ballottaggio a destra e Kerkez favorito a sinistra, ma non certo del posto come invece dovrebbero essere Sallai e naturalmente Szoboszlai sulla trequarti ed infine la prima punta Varga per completare l’attacco magiaro.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Fullkrug. All. Nagelsmann.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, Szalai; Fiola, Nagy, Schafer, Milos; Sallai, Szoboszlai; Varga. All. Rossi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA