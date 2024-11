PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: CHI VA IN CAMPO NEL BIG MATCH?

Le probabili formazioni Inter Napoli ci avvicinano a grandi passi al big match valido per la 12^ giornata nel campionato di Serie A 2024-2025, che si gioca alle ore 20:45 di domenica 10 novembre: operazione sorpasso per i nerazzurri che, dopo aver battuto di misura il Venezia, si sono ripetuti in Champions League contro l’Arsenal e si sono messi in una posizione ottimale per la qualificazione immediata agli ottavi, naturalmente ci sarà ancora da faticare ma intanto le cose stanno andando bene per un’Inter che pian piano sta ritrovando difesa e gioco e si presenta a questo appuntamento in totale fiducia, sperando appunto nel ribaltone in classifica.

Il Napoli settimana scorsa è crollato in casa contro l’Atalanta: ha detto bene Antonio Conte, la sua squadra non era già campione d’Italia prima e non è scarsa adesso, è innegabile che il Napoli stia facendo un campionato anche al di sopra delle aspettative e che, al netto del ko contro la Dea, resti una squadra in grado di giocarsi lo scudetto sino all’ultimo, chiamato ora a un esame di maturità che potrebbe essere superato a pieni voti per provare nuovamente ad andare in fuga. Cosa succederà ce lo dirà il campo, intanto noi analizziamo nel dettaglio le probabili formazioni Inter Napoli.

INTER NAPOLI: PRONOSTICO E QUOTE

Le quote previste dall’agenzia Snai e che leggiamo con le probabili formazioni Inter Napoli indicano nella squadra nerazzurra quella favorita, l’Inter è forte di un valore pari a 1,85 volte la somma giocata sul segno 1, ovviamente per la sua vittoria, mentre il segno 2 che regola l’affermazione del Napoli vi permetterebbe di guadagnare una vincita pari a 4,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X porta in dote una cifra che con questo bookmaker corrisponde a 3,60 volte quella che sarà la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

GLI 11 DI INZAGHI

Simone Inzaghi ha pienamente recuperato Calhanoglu già titolare e decisivo mercoledì, ma nelle probabili formazioni Inter Napoli spunta anche Acerbi: il difensore sta bene e dunque comanderà il reparto a protezione di Sommer, con il rientro di Alessandro Bastoni sul centrosinistra e Pavard che si piazzerà regolarmente a destra. Calhanoglu sarà appunto il regista, giocatore indispensabile per questa Inter; difficile poi che Simone Inzaghi scelga di confermare Zielinski sulla mezzala, il grande ex però punta ad avere uno spazio nel secondo tempo anche se i due titolari sugli interni non cambieranno, e dunque saranno sempre Barella e Mkhitaryan.

A destra dovrebbe agire Darmian, che invece in Champions League ha giocato a sinistra per far rifiatare Dimarco; quest’ultimo naturalmente è stato risparmiato proprio in vista del Napoli e stasera si riprende la maglia da titolare, così come Marcus Thuram che contro l’Arsenal ha lasciato spazio a Taremi. Naturalmente, il ruolo di prima punta spetta a Lautaro Martinez che, dopo un avvio di stagione complicato per una condizione ancora non ottimale, ha ripreso a fare quello che gli riesce meglio e cioè i gol, molto spesso anche decisivi.

LE SCELTE DI CONTE

Può arrivare una buona notizia dalle probabili formazioni Inter Napoli per Conte, vale a dire il ritorno di Lobotka: lo slovacco è a disposizione ma c’è ancora il dubbio sulla sua titolarità, qualora il suo allenatore decidesse di farlo partire dalla panchina a giocare in mezzo al campo sarebbe Billy Gilmour come nelle ultime uscite, c’è comunque ottimismo sul fatto che Lobotka possa essere schierato al fianco di Zambo Anguissa, a protezione di una difesa invariata e che prevede Rrhamani e Buongiorno come centrali, Di Lorenzo e Mathias Olivera (preferito a Spinazzola) sugli esterni e ovviamente Meret come portiere.

Anche nel tridente offensivo non dovrebbero esserci troppe novità, anzi: forse permane il dubbio tra Politano e David Neres ma sappiamo bene che il brasiliano ex Ajax dà il meglio di sé entrando dalla panchina, in più Politano che è anche ex della partita permette di dare maggiore equilibrio e sacrificarsi nella fase difensiva, che questa sera sarà particolarmente importante trovandosi di fronte un brutto cliente come Dimarco. Kvaratskhelia naturalmente occuperà la corsia destra del reparto avanzato, un altro ex importante come Romelu Lukaku sarà invece la prima punta e McTominay come sempre il trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; R. Lukaku. Allenatore: Antonio Conte