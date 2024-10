PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE FRANCIA: LE SCELTE PER BUDAPEST!

Eccoci alle probabili formazioni Israele Francia, con cui addentrarci ancor più nella partita che si gioca alle ore 20:45 di giovedì 10 ottobre al Bozsik Stadium di Budapest, campo neutro per ovvie ragioni, nella terza giornata di Nations League 2024-2025. Siamo nel girone dell’Italia e dunque occhi puntati su questo match, in particolare su una Francia che siamo riusciti a battere all’esordio, spezzando un digiuno che durava da tempo, e che poi si è rimessa in corsa con la vittoria contro il Belgio, anche se adesso insegue gli azzurri in classifica ma può sperare nell’incrocio tra la nostra nazionale e i Diavoli Rossi per riportarsi sotto.

Israele invece ha perso entrambe le partite della sua Nations League: contro l’Italia è caduta proprio su questo campo, sfavorita dal fatto di giocare sempre in trasferta – e condizionata dagli avvenimenti di casa – era comunque già destinata a dover lottare per evitare la retrocessione, essendo finita in un girone di ferro. Tra poche ore scopriremo quello che succederà sul terreno di gioco del Bozsik Stadium, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni Israele Francia.

ISRAELE FRANCIA: QUOTE E PREVISIONI

Naturalmente i Bleus hanno un chiaro vantaggio nel pronostico sulla partita di questa sera, con le probabili formazioni Israele Francia possiamo leggere le quote fornite dall’agenzia Snai per vedere che il segno 2 per la vittoria della nazionale transalpina vi permetterebbe di intascare una somma ammontante a 1,21 volte quanto investito, mentre con il segno 1 per l’affermazione di Israele siamo addirittura a una vincita che corrisponde a 12,00 volte la posta in palio. Infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, ha un valore pari a 6,50 volte la vostra giocata sulla partita.

ISRAELE FRANCIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI BEN SHIMON

Per Ran Ben Shimon il modulo nelle probabili formazioni Israele Francia è il 4-2-3-1, e le scelte potrebbero essere molto simili a quelle già viste nelle prime due gare di settembre. Davanti al portiere Gerafi si piazzano Nachmias e Shlomo come difensori centrali, mentre i due laterali bassi dovrebbero essere Jehezkel a destra e Revivo sull’altro versante; in mezzo al campo potrebbe esserci spazio per Abu Fani, autore del gol inutile contro gli azzurri, in questo caso a rimanere in panchina potrebbe essere Kanichowsky anche se naturalmente il ballottaggio è aperto, sembra invece essere più sicuro del posto Lavi nel settore nevralgico.

Davanti avanzano la loro candidatura sia Safuri che Gloukh che possono agire sulla trequarti, il favorito però dovrebbe essere ancora una volta Dor Peretz che avrà come aiuti sulle corsie esterne Abada e Solomon, che invece hanno largamente il vantaggio per una maglia dal primo minuto. Interessante anche il testa a testa per giocare come centravanti in questa Israele Francia: un mese fa contro l’Italia c’era stata la staffetta tra Khalaili e Dean David, non è escluso che anche questa sera possa essere lo stesso ma magari con i due calciatori invertiti inizialmente tra campo e panchina.

I DUBBI DI DESCHAMPS

La grande notizia nelle probabili formazioni Israele Francia è che Didier Deschamps non ha convocato Mbappé, leggermente infortunatosi ma comunque titolare con il Real Madrid: scelta spiegata in favore dei blancos, al netto dei commenti sul fatto bisogna individuare chi giocherà davanti perché mancherà anche Griezmann, dunque possiamo ipotizzare Marcus Thuram come centravanti e alle sue spalle una linea con Ousmane Dembélé e Barcola larghi mentre in mezzo potrebbe agire Olise, che nel Bayern Monaco sta trovando spazio dando prova delle sue qualità. Come alternativa, ovviamente, Kolo Muani che Deschamps ha sempre tenuto in grande considerazione.

A centrocampo invece le assenze di lusso sono quelle di Rabiot e Kanté; questo se vogliamo facilita il compito di Deschamps nello schierare il suo tandem di mezzo, Tchouaméni dovrebbe essere uno dei due titolari mentre al suo fianco se la giocano Camavinga, Youssouf Fofana e Zaire-Emery. In difesa possono giocare Clauss e Digne, ricordando che la Francia dovrà poi sfidare il Belgio in trasferta tra quattro giorni; per lo stesso motivo Ibrahima Konaté può agire in coppia con Wesley Fofana in mezzo, in porta invece Maignan rimane comunque favorito.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE FRANCIA: IL TABELLINO

ISRAELE (4-2-3-1): Gerafi; Jehezkel, Nachmias, Shlomo, Revivo; Lavi, Abu Fani; Abada, D. Peretz, Solomon; Khalaili. Allenatore: Ran Ben Shimon

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, I. Konaté, W. Fofana, Digne; Tchouaméni, Zaire-Emery; O. Dembélé, Olise, Barcola; M. Thuram. Allenatore: Didier Deschamps