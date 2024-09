DIRETTA FRANCIA BELGIO, STESSO RISULTATO ESITO DIFFERENTE

Da una parte chi ha cominciato vincendo 3-1, dall’altra chi con lo stesso punteggio ha perso. La diretta Francia Belgio vede due formazioni reduci da un esordio molto differenza in questo match di Nations League in programma lunedì 9 settembre 2024 alle ore 20:45.

Gli uomini di Deschamps hanno subito una sconfitta abbastanza sorprendente contro l’Italia: dopo tre vittorie di fila contro gli azzurri tra il 2012 e il 2018, la Francia si è fatta rimontare il gol di Barcola dopo 13 secondi con le reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori.

Il Belgio ha archiviato la pratica Israele al Nagyerdei Stadion di Debrecen dopo un primo tempo chiuso in parità sull’1-1 con gol di De Bruyne e autorete di Castagne. Nella ripresa è stato un inizio travolgente dei Diavoli Rossi con Tielemans al 48′, De Bruyne su rigore al 52′ e un penalty sbagliato da Openda al 56esimo.

DOVE VEDERE LA DIRETTA FRANCIA BELGIO IN STREAMING VIDEO TV

Purtroppo non si potrà vedere la diretta Francia Belgio in televisione dato che nessuno in Italia si è aggiudicato i diritti, fino all’ultima edizione affidati a Sky.

Se però volete assistere all’evento in diretta streaming, Uefa.tv vi offrirà la possibilità di vedere la partita con commento in inglese, in alta qualità e gratuitamente.

LE PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BELGIO

è il momento delle probabili formazioni Francia Belgio. Les Blues continuano con il 4-2-3-1 seppur cambiando alcuni uomini rispetto al match con l’Italia. In porta Maignan, difesa a quattro con Clauss, Saliba, Upamecano e Theo Hernandez. In mediana Fofana e Kanté con Olise, Griezmann e Barcola dietro a Mbappé.

Stesso identico assetto tattico anche per il Belgio che affiderà i guantoni a Casteels: Il pacchetto arretrato è composto da Castagne, Faes, Theate e De Cuyper. Onana e Tielemans presiederanno a metà campo mentre Lukebakio, De Bruyne e Doku la trequarti con Openda punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FRANCIA BELGIO

Infine diamo uno sguardo alle quote per le scommesse Francia Belgio. Ci sarà il riscatto dei francesi? Il segno 1 dato a 1.80 contro i 4.50 relativi al successo del Belgio in trasferta. Il pareggio invece è quotato 3.60 dunque una via di mezzo.

I bookmkers ipotizzano un Gol a 1.73 ovvero entrambe le squadre a segno con il No Gol a 2.05. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.85 e 2.05.