PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VENEZIA: TANTE CERTEZZE AL MARADONA

Possiamo parlare delle probabili formazioni Napoli Venezia per entrare nel merito delle scelte che saranno operate a partire dalle ore 15:00 di domenica 29 dicembre, quando al Diego Armando Maradona si gioca per la 18^ giornata di Serie A 2024-2025. Due squadre che sono reduci da vittorie ma che ovviamente hanno una posizione di classifica ben diversa, ci sono in questo momento 25 punti di distanza con il Napoli che, vittorioso anche sul campo del Genoa, continua a inseguire lo scudetto con una marcia solida nonostante qualche punto di calo, ma i titolari fanno paura e Antonio Conte può sempre essere un valore aggiunto come già dimostrato.

Il Venezia invece si trova al penultimo posto e deve pensare a salvarsi, impresa molto complicata ma rispetto a un inizio di stagione pessimo qualcosa sembra essere migliorata, se è vero che una settimana fa ha vinto contro il Cagliari prendendosi tre punti che ha anche strappato a una rivale, dunque successo che può valere doppio nella corsa. Lo scopriremo ovviamente più avanti, intanto concentriamoci appunto sulle decisioni che i due allenatori potrebbero prendere qui al Maradona e, aspettando che si giochi, iniziamo la nostra valutazione approfondita sulle probabili formazioni Napoli Venezia.

PREVISIONI E QUOTE NAPOLI VENEZIA

Partenopei chiaramente favoriti, e di netto, secondo le quote che l’agenzia Snai ha proposto e che possiamo leggere insieme alle probabili formazioni Napoli Venezia: abbiamo il segno 1 per la vittoria casalinga che vi permetterebbe di guadagnare appena 1,24 volte quanto investito, addirittura arriviamo ad un valore pari a 11,00 volte la posta in palio per il segno 2 che regola l’ipotesi del successo del Venezia, e il segno X che identifica il pareggio ha comunque una quota alta, assestandosi a 6,00 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VENEZIA

LE SCELTE DI CONTE

Conte si affida ai soliti titolari e per le probabili formazioni Napoli Venezia bisogna parlare di ben pochi cambi in seno ai partenopei: rispetto al solito bisogna sopperire all’infortunio di Buongiorno che non è indifferente, in questo caso abbiamo Juan Jesus che parte in netto vantaggio su Rafa Marin e dunque si piazzerà al fianco di Rrahmani nella coppia centrale che sarà davanti al portiere Meret, come sempre poi ecco Di Lorenzo a destra e Mathias Olivera a sinistra con Spinazzola pronto alla staffetta, in mezzo al campo agiscono Lobotka che va in cabina di regia e Zambo Anguissa che si occupa dell’interdizione, con McTominay come sempre grande jolly.

Lo scozzese inizia la sua partita schierato sulla mezzala in quello che è il 4-3-3, ma poi si lancia negli spazi e soprattutto sfrutta i movimenti di Politano e Kvaratskhelia che vanno a pizzicare la linea laterale di competenza: dunque il Napoli diventa un 4-2-3-1 fatto e finito lasciando che sia McTominay a poter finalizzare dentro l’area di rigore, in questo senso è importante anche il lavoro che può essere garantito da Romelu Lukaku, per il momento 6 gol in campionato con la necessità di dover leggermente aumentare i giri del motore e diventare realmente determinante, come non sempre riesce a essere.

DI FRANCESCO CON I SOLITI

Anche Eusebio Di Francesco ha un infortunato nelle probabili formazioni Napoli Venezia, ma qui Svoboda si è rotto il crociato e dunque la sua stagione è finita in anticipo: Sverko fa il titolare insieme ad Altare e Idzes in una linea difensiva che come sempre viene schierata a tre, il portiere è Filip Stankovic che ha scalzato Joronen e ormai è titolare inamovibile, ancora da definire invece chi potrebbe operare a destra dove Zampano è favorito su Candela che, eventualmente, può agire anche nel terzetto arretrato in qualità di braccetto, infine completando le corsie avremo Ellertsson che agirà come laterale tattico sulla sinistra.

Per quanto riguarda la zona mediana, anche qui Di Francesco non ha intenzione di cambiare un assetto che sta funzionando: Nicolussi Caviglia sta vivendo la stagione della sua maturità e al suo fianco avrà il fidato Magnus Andersen. Andiamo invece all’attacco, perché il Venezia gioca con due trequartisti alle spalle del centravanti che, senza alcun dubbio, rimane Pohjanpalo: i giocatori alle sue spalle sono invece Busio e Oristanio, una coppia che possiamo definire “particolare” perché il primo è una mezzala che avanza il suo raggio d’azione, il secondo invece ha spesso giocato come attaccante in gioventù ma sa rendere anche molto bene in appoggio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VENEZIA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; R. Lukaku. Allenatore: Antonio Conte

VENEZIA (3-4-2-1): F. Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, M. Andersen, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco