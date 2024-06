Formazioni Polonia Austria/ Quote: Lewandowski verso un altro forfait (Europei 2024, 21 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA AUSTRIA: UN FORFAIT IMPORTANTE!

Possiamo andare a leggere le probabili formazioni di Polonia Austria, la partita che venerdì 21 giugno si gioca all’Olympiastadion di Berlino: sfida delicata nel girone D agli Europei 2024, entrambe le nazionali hanno perso all’esordio ed è chiaro che un altro passo falso renderebbe molto più complicata la qualificazione agli ottavi. Sono state due sconfitte di misura: la Polonia era passata in vantaggio contro l’Olanda ma è stata rimontata e ha mostrato qualcosa di buono ma, in generale, scarso peso offensivo in assenza della sua bocca da fuoco.

Lo stesso si può dire dell’Austria, che tutto sommato ha retto la potenza d’urto della Francia ma è caduta a causa di un autogol e davanti, nonostante fosse a pieno organico, ha fatto davvero poco. Si tratta dunque di ritrovare in primis le reti per provare a vincere la partita di Berlino; noi adesso possiamo fare la nostra valutazione sulle scelte che i due CT possono operare sul terreno di gioco dell’Olympiastadion, studiando curiosità e ballottaggi ancora aperti nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Polonia Austria.

QUOTE E PRONOSTICO POLONIA AUSTRIA

Andando a leggere le quote che l’agenzia Snai ha fornito per questa partita, a corredo delle probabili formazioni di Polonia Austria, scopriamo come sia la nazionale di Ralf Ragnick ad avere il favore del pronostico: abbiamo un valore di 1,97 volte la posta in palio sul segno 2 per la vittoria dell’Austria, per contro invece il segno 1 che regola il successo della Polonia vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 3,90 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,50 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA AUSTRIA

LE MOSSE DI PROBIERZ

Il grande dubbio di Michal Probierz in Polonia Austria riguarda Lewandowski: arrivato infortunato in Germania, l’attaccante del Barcellona è comunque tra i convocati e questo lascia intendere che si pensi a un recupero, ma eventualmente non in questa partita. In attacco Probierz potrebbe allora schierare Piatek al fianco di Buksa, lasciando in panchina Urbanski; a centrocampo la regia di Zielinski che nella Polonia gioca in una posizione di playmaker lasciando le mezzali ad altri due elementi, che in questa partita contro l’Austria potrebbero essere Moder e Szymanski. Sulle fasce laterali il CT biancorosso potrebbe confermare le scelte già operate contro l’Olanda, dunque Frankowski a destra e Zalewski a sinistra; così anche in difesa, dove dunque i favoriti restano Kiwior, Salamon e Bednarek con il portiere che naturalmente sarà Szczesny.

LE SCELTE DI RANGNICK

Ha forse meno dubbi Ralf Rangnick verso Polonia Austria, ma i cinque ammoniti all’esordio fanno pensare alla possibilità di cambiare qualcosa. Partendo dalla difesa, questa volta potremmo avere Trauner al fianco di Danso (con Pentz tra i pali) e a sinistra potrebbe agire Prass, tra l’altro anche più offensivo rispetto a Mwene e dunque soluzione per spingere di più. A destra confermato Posch, poi in realtà tra centrocampo e trequarti potremmo vedere le stesse scelte di lunedì e dunque Sabitzer che fa il “guastatore”, inizialmente largo a sinistra ma in realtà ben dentro il campo per aiutare Grillitsch e Seiwald che si prendono il settore centrale. Così si potrebbe dire di Laimer, che svolge lo stesso ruolo a destra ma rimanendo più bloccato; in attacco potrebbe giocare Arnautovic, che ha già avuto campo contro l’Olanda e, se starà bene, potrebbe sostituire Gregoritsch dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA AUSTRIA: IL TABELLINO

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Kiwior, Salamon, Bednarek; Frankowski, Moder, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Piatek, Buksa. Allenatore: Michal Probierz

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Trauner, Prass; Grillitsch, Seiwald; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore: Ralf Rangnick











