PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ITALIA U20: LE SCELTE DI CORRADI!

Andando a studiare le probabili formazioni Polonia Italia U20 parliamo della prima partita che, in questa finestra internazionale, gli azzurrini giocano nella Elite League: saremo in campo alle ore 16:00 di venerdì 15 novembre a Bialystok, si replicherà martedì a Firenze contro la Romania e, almeno dal punto di vista della classifica, l’Italia U20 deve sicuramente migliorare la sua posizione perché, dopo qualche edizione del torneo che siamo riusciti a vincere, con questo nuovo ciclo stiamo faticando e dopo le prime quattro gare abbiamo raccolto solo 4 punti, con una vittoria che è stata quella in Repubblica Ceca.

Formazioni Italia Francia U21/ Abbondanza in mezzo, davanti c'è Esposito (amichevole, 15 novembre 2024)

Un’Italia che dunque deve ritrovarsi, anche se ovviamente i risultati in questo contesto contano il giusto; sarà interessante valutare le scelte del CT Bernardo Corradi, che ha perso qualche giocatore lungo la strada e che per la prima volta oggi sarà affiancato da Leonardo Bonucci, entrato in federazione nelle vesti di assistente tecnico. Vediamo allora, prima che la partita prenda il via, in che modo gli azzurri potrebbero essere schierati sul terreno di gioco nella partita di Bialystok, prendendoci del tempo per leggere insieme nel dettaglio le probabili formazioni Polonia Italia U20.

Video Belgio Italia (0-1)/ Gol e highlights: si va ai quarti con Tonali! (Nations League, 14 novembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ITALIA U20

COME GIOCHERANNO GLI AZZURRINI

Dovrebbe essere un 3-4-1-2 quello schierato da Corradi, nelle probabili formazioni Polonia Italia U20 notiamo le indisponibilità di Bartesaghi e Berenbruch mentre Pafundi si è aggregato all’Under 21, dunque davanti a Magro – che è favorito su Torriani per il ruolo di portiere – potremmo vedere una linea difensiva con Chiarodia, Kofler e Filippo Male mentre ad avanzare sulla sinistra sarebbe a questo punto favorito Idrissi, già lanciato titolare nell’ultimo impegno dell’Italia U20, con Bakoune che si prenderebbe la maglia sulla corsia opposta, poi ovviamente nel secondo tempo potrebbe arrivare qualche modifica.

Video Francia Israele (0-0)/ Gol e highlights: Thuram non batte Peretz! (Nations League, 14 novembre 2024)

I veri punti di domanda sono in mezzo al campo: possiamo puntare sul tandem formato da Di Maggio e Lipani senza però dimenticarci di giocatori come Alberto Manzoni, Harder e Ciammaglichella, ma anche Candelari che gioca in Serie B con lo Spezia ed è stato convocato al posto di Berenbruch. Sulla trequarti Zeroli appare in vantaggio sulla concorrenza, davanti senza Pafundi il posto di seconda punta se lo contendono Anghelé e Vavassori con il possibile inserimento di Vacca – che ha preso il posto proprio del talentino del Losanna – da centravanti invece la maglia dovrebbe essere assicurata a Ismael Konaté.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA ITALIA U20: IL TABELLINO

POLONIA U20 (3-4-2-1): Kikolski; Ziolkowski, Okusami, Smolarczyk; Krajewski, Kowalczyk, Stalmach, Luberecki; Nowak, Majckhrzak; Buksa. Allenatore: Milosz Stepinski

ITALIA U20 (3-4-1-2): Magro; Kofler, Chiarodia, F. Mané; Bakoune, Di Maggio, Lipani, Idrissi; Zeroli; Anghelé, I. Konaté. Allenatore: Bernardo Corradi