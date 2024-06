Formazioni Portogallo Irlanda/ Quote: turnover per Martinez? (amichevole, 11 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO IRLANDA: TURNOVER STASERA AD AVEIRO?

C’è chi lavora per gli Europei e chi pensa già al futuro, sebbene con un allenatore ad interim: questo è il quadro da tenere presente circa le probabili formazioni di Portogallo Irlanda, cioè l’amichevole che si disputerà ad Aveiro e che naturalmente per i lusitani sarà l’ultimo test verso Euro 2024. Dall’altra parte ci sarà un’Irlanda che invece è stata esclusa dalla fase finale e quindi deve per forza pensare più avanti e, prima di andare forzatamente in “vacanza”, si concederà un’ultima amichevole di lusso, perfetta pensando che in autunno in Nations League ci sarà da sfidare l’Inghilterra.

Naturalmente però l’attenzione mediatica sarà tutta sul Portogallo, che è reduce da una sconfitta casalinga contro la Croazia e quindi ha bisogno di un viatico migliore prima di trasferirsi in Germania, dove i lusitani saranno tra le formazioni più attese, in quello che potrebbe essere “l’ultimo ballo” ai massimi livelli internazionale per la star Cristiano Ronaldo, circondato d’altronde da un cast di ottimo livello. Oggi in verità potrebbe esserci un po’ di turnover, ma questo lo scoperto analizzando le probabili formazioni di Portogallo Irlanda…

UNO SGUARDO A QUOTE E PRONOSTICO

I nostri lettori sanno che nella panoramica sulle probabili formazioni parliamo anche del pronostico, per Portogallo Irlanda le quote Snai ci dicono naturalmente che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa è nettamente favorito e di conseguenza varrebbe appena 1,24 volte la posta, mentre il pareggio e quindi il segno X porterebbero la vincita a quota 5,75 e infine la quotazione è di ben 9,75 per il segno 2 in caso di colpaccio per l’Irlanda.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO IRLANDA

TURNOVER PER MARTINEZ

Roberto Martinez potrebbe attuare un certo turnover per le probabili formazioni di Portogallo Irlanda, specie per quanto riguarda i veterani, preservando ad esempio Cristiano Ronaldo ma anche Bernardo Silva e Bruno Fernandes verso il debutto ad Euro 2024. Non mancheranno comunque nomi di spicco, magari tra quelli un po’ più giovani nel 4-3-3 lusitano. José Sá potrebbe essere almeno per una sera il titolare fra i pali; davanti a lui, ecco Cancelo come terzino destro, Antonio Silva e soprattutto Ruben Dias centrali e Nuno Mendes a sinistra; seguendo il principio cui si accennava in precedenza, a centrocampo oggi potrebbero cominciare l’amichevole Ruben Neves, Palhinha e Vitinha; infine, il figlio d’arte Conceição potrebbe oggi affiancare la prima punta Diogo Jota e il rossonero Rafael Leão nel tridente d’attacco del Portogallo.

ECCO LE SCELTE DI O’SHEA

John O’Shea è il c.t. ad interim degli ospiti, le probabili formazioni di Portogallo Irlanda potrebbero riservarci da parte sua un modulo 3-4-3, quindi offensivo almeno nelle intenzioni. La maggior parte dei calciatori irlandesi gioca in realtà in Inghilterra, una situazione che si nota anche dai possibili titolari per la partita di stasera: Kelleher del Liverpool in porta, protetto dai tre difensori che dovrebbero essere il capitano Coleman, Duffy e O’Shea; linea a quattro invece nel centrocampo irlandese, con Doherty esterno destro, nel cuore della mediana Cullen e Smallbone ed infine Brady a sinistra; infine, il tridente d’attacco dell’Irlanda potrebbe presentarsi in campo con Azaz, Idah e Szmodics, in questo caso undici titolari su undici militerebbero a livello di club in Inghilterra.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO IRLANDA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): José Sá; Cancelo, Antonio Silva, Ruben Dias, Nuno Mendes; Ruben Neves, Palhinha, Vitinha; Conceição, Diogo Jota, Leão.

IRLANDA (3-4-3): Kelleher; Coleman, Duffy, O’Shea; Doherty, Cullen, Smallbone, Brady; Azaz, Idah, Szmodics. All. O’Shea.











