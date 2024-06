FORMAZIONI SLOVENIA SERBIA/ Quote: Mitrovic si prende la copertina (Europei 2024, 20 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA SERBIA: IL PROTAGONISTA

C’è un giocatore che citiamo nelle probabili formazioni di Slovenia Serbia: risponde al nome di Aleksandar Mitrovic, miglior marcatore all time della nazionale serba con 58 gol (in 91 presenze). Mitrovic, dopo essersi affermato in Belgio, ha raggiunto l’Inghilterra: ha giocato nel Newcastle senza brillare troppo (14 gol in due anni e mezzo) e poi è sceso nuovamente di categoria nel gennaio 2018, firmando per il Fulham. Qui è stato straordinario: ben tre promozioni, la seconda con la bellezza di 43 gol in 44 partite, alla fine ha lasciato il club con 111 gol in 206 partite contando tutte le competizioni.

Il suo addio ha stupito: Mitrovic, come il compagno di nazionale Sergej Milinkovic-Savic, è stato attratto dalla Saudi League firmando per l’Al Hilal, dove ha segnato 28 gol in 28 presenze di campionato, ma il punto è che lo ha fatto quando doveva compiere ancora 29 anni. Per lui potrebbe esserci un ritorno nel calcio che conta, sarà molto importante anche quello che riuscirà a fare agli Europei 2024 che possono rappresentare una grande vetrina, e l’occasione per provare finalmente a portare la Serbia a centrare un grande risultato internazionale. (agg. di Claudio Franceschini)

LE SCELTE PER IL DERBY!

Molto interessante analizzare le probabili formazioni di Slovenia Serbia, che si gioca alle ore 15:00 di giovedì 20 giugno: siamo all’Allianz Arena di Monaco, per la seconda giornata nel gruppo C degli Europei 2024. Un derby dei Balcani con vista sugli ottavi di finale, con la maggiore urgenza di vittoria per la nazionale serba: all’esordio i ragazzi di Dragan Stojkovic hanno messo paura all’Inghilterra ma hanno comunque perso il match, adesso dunque non possono più sbagliare perché anche con il pareggio potrebbe non arrivare la qualificazione come una delle migliori terze.

La Slovenia invece è riuscita a recuperare la Danimarca prendendosi un punto piuttosto importante: in vista della sfida ai tre leoni, battere la Serbia potrebbe aiutare a rincorrere un obiettivo considerato difficile all’inizio degli Europei 2024 ma comunque non impossibile. Staremo a vedere quello che succederà all’Allianz Arena, nell’attesa che la partita prenda il via noi possiamo considerare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici tra qualche ora, leggendo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni di Slovenia Serbia.

SLOVENIA SERBIA: QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote che l’agenzia Snai ha fornito, e che indichiamo a margine delle probabili formazioni di Slovenia Serbia, la nazionale favorita è quella formalmente in trasferta: c’è infatti un valore di 1,85 volte la giocata sul segno 2 per la sua vittoria, mentre il segno 1 per il successo della Slovenia vi farebbe guadagnare 4,75 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, porta invece in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 3,35 volte l’importo investito sulla partita degli Europei 2024.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA SERBIA

GLI 11 DI KEK

Nelle probabili formazioni di Slovenia Serbia ipotizziamo che Matjaz Kek confermi quasi in blocco il 4-4-2 che ha pareggiato all’esordio: forse l’unica variazione potrebbe essere sulla corsia destra con Stojanovic che, ammonito domenica, potrebbe lasciare il posto a Zugelj o Verbic, con questa seconda soluzione Mlakar si sposterebbe a sinistra ma in realtà la mossa è da valutare per l’equilibrio sul terreno di gioco. In porta naturalmente andrà Oblak, con Drkusic e Bijol centrali e i due terzini che saranno Karnicnik e Janza, quest’ultimo autore del gol contro la Danimarca; in mezzo al campo ci sarà ancora la regia di Elsnik accoppiata alla capacità di recuperare il pallone di Gnezda Cerin, e anche davanti le scelte sembrano fatte. La maglia di Sesko non è in discussione, ma a dirla tutta sembra sia così anche per Sporar; c’è l’ex Roma e Cremonese Zan Celar che scalpita per un posto, ma nei fatti anche stavolta potrebbe essere utilizzato a partita in corso.

LE MOSSE DI STOJKOVIC

A cambiare in Slovenia Serbia potrebbe essere Stojkovic: Kostic si è infortunato dopo pochi minuti all’esordio e dunque il suo posto lo prenderà Mladenovic, ma c’è la sensazione che il CT serbo pensi a inserire Tadic nella formazione titolare. Come? Semplice: arretrando la posizione di Sergej Milinkovic-Savic, che andrebbe così a giocare in mediana prendendo verosimilmente il posto di Gudelj, il quale è ammonito e quindi potrebbe prendersi un giro di riposo o, anche, scalare nei tre di difesa (dove ha già giocato) mandando in panchina Veljkovic, con la conferma invece di Strahinja Pavlovic e Milenkovic a protezione di Rajkovic. A questo punto Lukic sarebbe ancora il regista di centrocampo, sia pure insidiato da Ilic che però ha caratteristiche diverse; davanti resterebbero confermati Vlahovic e Aleksandr Mitrovic, con Tadic alle loro spalle la Serbia schiererebbe l’artiglieria pesante ma del resto agli Europei 2024 a questa nazionale è già rimasto ben poco da difendere, ed è arrivato il momento di osare.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA SERBIA: IL TABELLINO

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sesko, Sporar. Allenatore: Matjaz Kek

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Gudelj, S. Pavlovic, Gudelj, Milenkovic; Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Lukic, Mladenovic; Tadic; Vlahovic, A. Mitrovic. Allenatore: Dragan Stojkovic











