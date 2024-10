PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA DANIMARCA: LE MOSSE PER LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

Leggiamo le probabili formazioni Spagna Danimarca per avvicinarci alla partita che stasera, sabato 12 ottobre 2024, si giocherà per la terza giornata della Lega A di Nations League. La Spagna è naturalmente campione d’Europa in carica e quindi al centro dell’attenzione, ma dobbiamo anche dare merito alla Danimarca, che si presenta a questa difficile trasferta da capolista a punteggio pieno nel girone, grazie a due vittorie su due per i danesi nelle partite disputate a settembre.

Staremo allora a vedere se il gruppo prenderà una piega complicata per la Spagna, che al momento è due punti dietro a causa del pareggio contro la Serbia. Nulla di drammatico naturalmente, ma oggi potremmo essere ad un primo bivio e le Furie Rosse lo devono affrontare con qualche assenza, tra infortuni già noti e chi ha alzato bandiera bianca in questi giorni: andiamo allora a curiosare nelle probabili formazioni Spagna Danimarca…

CURIOSIAMO ANCHE TRA PRONOSTICO E QUOTE

Le probabili formazioni lasciano – come nostra abitudine – per qualche riga il posto al pronostico su Spagna Danimarca, affidato alle quote dell’agenzia Snai. Favoriti d’obbligo sono i padroni di casa, il segno 1 infatti è quotato a 1,37 ed è dominante rispetto alle altre due ipotesi, perché già il segno X è quotato a 4,75 mentre con il segno 2 si arriverebbe a ben 8,00 volte la posta in palio per un successo danese.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA DANIMARCA

DE LA FUENTE SEMPRE CON I GIOVANI

Giovani ma già consacrati ai massimi livelli, Luis De La Fuente per le probabili formazioni Spagna Danimarca punta infatti su Yamal e Baena che prenderà il posto dell’infortunato Williams, l’altro mattatore assoluto agli Europei, come esterni d’attacco ai fianchi di Pedri, che sarà invece il trequartista centrale alle spalle della prima punta, che dovrebbe essere Joselu più di Morata. Procedendo a ritroso nel modulo 4-2-3-1, ecco Merino e Fabian Ruiz in mediana, mentre la difesa priva dell’infortunato Carvajal dovrebbe aprirsi con Porro al fianco di Pau Torres, Vivian e Cucurella davanti al portiere Raya.

ERIKSEN PUNTO DI RIFERIMENTO PER KNUDSEN

Il c.t. ad interim Lars Knudsen dovrebbe invece affidarsi al modulo 3-4-1-2 per gli ospiti nelle probabili formazioni Spagna Danimarca. In porta ecco il veterano figlio d’arte Schmeichel, protetto dai tre difensori Nelsson, Vestergaard e Kristensen; la linea a quattro di centrocampo si apre invece con Bah, poi ecco Hjulmand e Højbjerg nel cuore della mediana e Kristiansen sulla fascia opposta; per la Danimarca il perno del gioco è invece un veterano, sulla trequarti ecco infatti ancora una volta Eriksen per innescare la coppia di attaccanti che dovrebbe essere formata da Dolberg e Poulsen.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA DANIMARCA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Porro, P. Torres, Vivian, Cucurella; Merino, Ruiz; Yamal, Pedri, Baena; Joselu. All. De La Fuente.

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Nelsson, Vestergaard, Kristensen; Bah, Hjulmand, Højbjerg, Kristiansen; Eriksen; Dolberg, Poulsen. All. Knudsen.