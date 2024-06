Formazioni Spagna Georgia/ Quote: ecco tutti i titolari! (ottavi Euro 2024, oggi 30 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GEORGIA: POCHE SORPRESE

Le probabili formazioni di Spagna Georgia ci consentono di presentare la partita di questa sera a Colonia, una sfida che onestamente era difficile da pronosticare per gli ottavi di finale di Euro 2024. Onore quindi alla Georgia, che alla sua prima partecipazione di sempre alla fase finale di un grande torneo, ha saputo subito superare la fase a gironi, in particolare grazie alla bellissima vittoria contro il Portogallo. Certo, i lusitani erano già qualificati, oggi contro l’altra parte della Penisola iberica il compito si annuncia ancora più difficile, ma la Georgia potrà affrontarlo con la serenità di chi è già andato ben oltre le aspettative.

I riflettori saranno infatti puntati tutti sulle Furie Rosse della Spagna, uno status meritato dagli uomini di Luis De la Fuente sono stati l’unica grande d’Europa a convincere fino in fondo sia in termini di risultati sia come prestazioni. Nove punti in tre partite nel girone che era considerato come il più difficile, compresa la vittoria contro l’Italia, più netta di quanto dica il punteggio, per di più la difesa spagnola è ancora imbattuta. chiudendo a punteggio pieno con tre vittorie su altrettante partite e con prestazioni brillanti anche dal punto di vista della qualità. Fin qui dunque vi abbiamo presentato la partita, adesso scopriamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Spagna Georgia.

SCOPRIAMO ANCHE LE QUOTE E I PRONOSTICI

Che questa è una partita teoricamente a senso unico, prendendoci una pausa dalle probabili formazioni di Spagna Georgia, lo dimostra anche il pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai. Le differenze sono enormi: il segno 1 per la vittoria della Spagna varrà appena 1,20 volte la posta in palio; il pareggio già tocca quota 6,75 per il segno X; infine, qualora vincesse la Georgia, il segno 2 sarà pagato ben 15 volte la giocata per chi avrà osato crederci.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GEORGIA

TORNANO I TITOLARI DI DE LA FUENTE

Niente turnover per Luis De la Fuente nelle probabili formazioni di Spagna Georgia. In effetti sono già passati una decina di giorni dopo la vittoria contro l’Italia, nel mezzo sono state fatte rotazioni contro l’Albania e quindi la Spagna è in una condizione ideale anche da questo punto di vista. Il 4-3-3 iberico comincia con il portiere Unai Simon, poi ecco Carvajal terzino destro, Le Normand e Laporte centrali e Cucurella a sinistra; linea a quattro quindi in difesa, tre uomini invece a centrocampo e si tratterà naturalmente di Fabian Ruiz, Rodri e Pedri, con i quali la qualità è assicurata; infine in attacco dovremmo rivedere il tridente con due ali giovanissime, cioè il 2007 Lamine Yamal a destra e Nico Williams ala sinistra, ai fianchi di un veterano come Morata, naturalmente nei panni del centravanti.

ECCO GLI UNDICI SCELTI DA SAGNOL

Fatte le debite (e nette) proporzioni, anche Willy Sagnol ha pochi calcoli da fare per le probabili formazioni di Spagna Georgia. Per cercare un’altra impresa, il c.t. francese dei georgiani dovrebbe affidarsi agli eroi della vittoria contro il Portogallo, quindi con il modulo 3-5-2 ecco il portiere Mamardashvili protetto dalla difesa a tre che indichiamo composta da Kashia, Dvali e Gvelesiani; a centrocampo il folto reparto a cinque si apre a destra con Kakabadze, poi ecco nel cuore della mediana Kiteishvili, Chakvetadze e Kochorashvili ed infine a sinistra spazio a Lochoshvili della Cremonese; infine pochi dubbi in attacco, con la qualità del napoletano Kvaratskhelia e l’efficacia di Mikautadze, il capocannoniere a sorpresa della fase a gironi di Euro 2024.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GEORGIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. All. De la Fuente.

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kashia, Dvali, Gvelesiani; Kakabadze, Kiteishvili, Chakvetadze, Kochorashvili, Lochoshvili; Kvaratskhelia, Mikautadze. All. Sagnol.











