PROBABILI FORMAZIONI TWENTE LAZIO: CHI GIOCA A ENSCHEDE?

Andiamo a parlare delle probabili formazioni Twente Lazio: al De Grolsch Veste si gioca alle ore 21:00 di giovedì 24 ottobre si gioca per la terza giornata di Europa League 2024-2025 ed è una partita potenzialmente interessante tra due squadre che potrebbero andare agli ottavi a braccetto. Benissimo la Lazio, che fino a questo momento ha sempre vinto ma soprattutto ha dato prova di grande solidità: dopo il successo in campo neutro contro la Dinamo Kiev è arrivato il successo interno sul Nizza con quattro gol segnati, ottimo percorso anche in Serie A al netto della sconfitta di misura rimediata contro la Juventus.

Il Twente invece è reduce da due pareggi, ma contro squadre di livello: decisamente positivo il punto raccolto a Old Trafford contro il Manchester United, poi fermato il Fenerbahçe di José Mourinho e attenzione, perché giocare a Enschede non è mai semplice per nessuno. Adesso con la nostra analisi possiamo provare a valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, mancano poche ore all’inizio della partita e quindi abbiamo tutto il tempo per leggere insieme i due undici nelle probabili formazioni Twente Lazio.

TWENTE LAZIO: PRONOSTICO E QUOTE

Per le probabili formazioni Twente Lazio andiamo a scoprire quali siano le quote previste dall’agenzia Snai, secondo cui troviamo un grande equilibrio: differenza praticamente inesistente tra i valori da 2,70 e 2,55 volte la giocata che regolano segno 1 e segno 2, rispettivamente per la vittoria del Twente e l’affermazione della Lazio. La previsione che paga maggiormente è quella del pareggio: con il segno X infatti questo bookmaker vi premierebbe con una somma corrispondente a 3,25 volte quello che avrete scelto di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE LAZIO

LE MOSSE DI OOSTING

Nelle probabili formazioni Twente Lazio Joseph Oosting schiera un 4-2-1-3 “olandese”: abbiamo una mezzala staccata che gioca sulla trequarti e in questo caso è Steijn, decisamente importante per questa squadra avendo già segnato otto gol in nove partite di Eredivisie. Al centro del tridente gioca Lammers che abbiamo visto anche in Italia, con il veterano Van Wolfswinkel che si allarga tatticamente a destra e Van Bergen che agisce sulla sinistra, attenzione in particolar modo a questo reparto avanzato che ha anche Ltaief come alternativa e può decisamente fare male alla difesa della Lazio.

In mezzo al campo il tandem a protezione potrebbe prevedere il ritorno da titolare di Eiting, che prenderebbe il posto di Vlap per affiancare Regeer; per quanto riguarda la difesa, il portiere del Twente è Unnerstall che godrà della protezione dei due centrali Hilgers e Van Hoorenbeeck, poi ecco due terzini che, a meno di sorprese, dovrebbero essere Van Rooij a destra e Salah-Eddine a sinistra, confermando così le scelte già operate da Oosting nel 2-2 contro il Waalwijk nell’ultima partita del campionato olandese.

GLI 11 DI BARONI

Marco Baroni giustamente cambia e nelle probabili formazioni Twente Lazio deve anche considerare qualche assenza: Manuel Lazzari è sulla via del recupero ma tornerà in campionato, non ci sarà Noslin, nel 4-2-3-1 biancoceleste spazio a Mandas che viene confermato come portiere di Europa League, davanti a lui sicuramente titolare Alessio Romagnoli che sarà squalificato in Serie A e al suo fianco la sorpresa potrebbe essere Gigot, finalmente tornato disponibile ma ancora in ballottaggio con Patric, riposo per Mario Gila mentre sugli esterni troveremo quasi certamente Marusic a destra e Luca Pellegrini a sinistra.

Per quanto riguarda gli altri ruoli, Guendouzi è ancora dolorante al piede e dovrebbe lasciare spazio al duo formato da Matias Vecino e Rovella, quest’ultimo dunque viene confermato mentre per quanto riguarda la zona avanzata avremo certamente Fisayo Dele-Bashiru che gioca solo in Europa League, l’inglese si prende la posizione centrale lasciando invece a Tchaouna e Pedro le corsie esterne, come centravanti scalpita Boulaye Dia che dovrebbe essere il giocatore scelto da Baroni per iniziare la partita contro il Twente.

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE LAZIO: IL TABELLINO

TWENTE (4-2-1-3): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Van Hoorenebeeck, Salah-Eddine; Eiting, Regeer; Steijn, Van Volfswinkel, Lammers, Van Bergen. Allenatore: Joseph Oosting

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, F. Dele-Bashiru, Pedro; Dia. Allenatore: Marco Baroni