Il primo incontro tra mr.Volare e sua moglie Franca Gandolfi

Domenico Modugno è sempre stato legato alla moglie Franca Gandolfi, che conobbe quando era ancora molto giovane al primo anno di Centro sperimentale a Roma. Tra i due non fu amore a prima vista, come raccontò la compagna dell’indimenticabile interprete in una intervista al Corriere della Sera. “Gli dissero di farmi da partner per il provino e se ne approfittò con un bacio non previsto. Per quel gesto mi risultò antipatico e per un anno lo tenni alla larga”, spiegò la moglie di Modugno nel corso dell’intervista. Poi però, con il passare del tempo, si scatenò tra i due un’alchimia irresistibile, ai quali entrambi cedettero senza opposizioni. “Fu alla festa di fine anno in un ristorante ai castelli e lì cambiai atteggiamento”, ricorda la Gandolfi.

Vito Cosimo e Pasqua Lorusso, chi sono i genitori Domenico Modugno/ Tutto riporta a Polignano a Mare

All’epoca Domenico Modugno era impegnato con Giulia Lazzarini, ma dopo una lite rimase solo e sulla strada del ritorno chiese a Franca Gandolfi “di tornare insieme col bus”. Il primo bacio, ad ogni modo, arrivò un po’ di tempo dopo, spianando poi la strada verso il matrimonio nel 1955 e alla nascita del primo figlio, Marco.

Domenico Modugno, malattia e com'è morto?/ L'infarto: le cause della scomparsa dell'interprete di Volare

Domenico Modugno, sua moglie Franca Gandolfi sempre al suo fianco

Dopo la quiete arrivò la tempesta, quando il cantante si invaghì di Maurizia Calì, con la quale divento padre di Fabio. Franca Gandolfi però non se ne va e resta al fianco del compagno con cui nel 1966 mette al mondo Massimo e Marcello. “Era un uomo travolgente, sempre allegro, ironico”, il ricordo della moglie. “Ne abbiamo superate tante insieme ma non mi sono mai annoiata un giorno”.

Tra i ricordi della moglie Franca Gandolfi ci sono quelli dolci amari del successo: “Mimmo non c’era quasi mai e se c’era, poi, i litigi erano all’ordine del giorno”, le parole della Gandolfi. Che ricorda: “Era un ottimo padre. Raccontava favole, giocava, tornava sempre con dei regali…Quando Marcello iniziò ad avere le prime ragazze, come Cyrano gli suggeriva le parole da dire”.

Johnny Dorelli, l'amore per la moglie Gloria Guida/ "Domenico Modugno? Con Nel blu dipinto di blu a Sanremo"