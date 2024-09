Francesca Arena, chi è l’ex compagna di Luca Calvani: la nascita della figlia Bianca

Francesca Arena è l’ex compagna di Luca Calvani, attore e conduttore televisivo nonché nuovo concorrente del Grande Fratello 2024. L’occasione è dunque quella per far luce non solo sulla carriera del nuovo gieffino della Casa ma anche sulla vita privata, a cominciare da colei che è rimasta al suo fianco per numerosi anni della sua vita. Di Francesca Arena si hanno poche informazioni a disposizione, essendo probabilmente molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione, a differenza dell’attore.

Sappiamo però che è di professione produttrice e che, dalla storia d’amore con Calvani, è nata anche una figlia di nome Bianca. Tuttavia la loro relazione, iniziata nel 2007, si è interrotta nel 2015, anno della separazione.

Luca Calvani, nuova relazione e coming out dopo la rottura con Francesca Arena

Dopo la storia d’amore con Francesca Arena, Luca Calvani ha iniziato una relazione con l’imprenditore Alessandro Franchini nel 2016, anno successivo alla precedente separazione. L’attore e neo-concorrente del Grande Fratello 2024 è ora sentimentalmente legato al suo nuovo amore e il coming out è arrivato nel 2022, nel mese di giugno, attraverso un post condiviso su Instagram. “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi.”, ha scritto come dedica al post, durante una vacanza con il compagno presso un agriturismo in Toscana.

In un altro post, condiviso sempre su Instagram, l’attore ha invece raccontato di aver conosciuto il compagno Alessandro Franchini al mare, mentre facevano ginnastica su un prato. Ulteriori dettagli sulla vita privata dell’attore, molto probabilmente, verranno rivelati nel corso della sua partecipazione al reality che lo vede fare il suo ingresso stasera nella Casa più spiata d’Italia.