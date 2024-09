Tra le stelle del cinema e della tv, brilla quella di Francesca Inaudi: prossima all’esordio nella nuova serie tv ‘Kostas’ – da questa sera su Rai Uno – è da anni volto cardine del piccolo schermo in numerosi progetti seriale ma nel tempo abbiamo avuto modo di apprezzarla soprattutto per la sua carriera cinematografica. Ma oltre alle tappe fondamentali della sua attività, cosa sappiamo della vita privata e dunque di un possibile compagno di Francesca Inaudi?

Scandagliare la vita sentimentale dei personaggi noti è spesso semplice, soprattutto ‘grazie’ ai mezzi digitali. Non vale però tale discorso nel caso di Francesca Inaudi. L’attrice ha sempre cercato di separare sfera privata e professionale, limitando al minimo le ingerenze di gossip e cronaca rosa. Sono dunque poche le informazioni disponibili a proposito della sua realtà sentimentale, su un possibile nuovo compagno, così come del passato in relazione al rapporto con l’ex marito Andrea Gattinoni.

Francesca Inaudi, la vita privata è un ‘mistero’: nessuna traccia di un nuovo compagno

La storia con l’ex marito Andrea Gattinoni è stata forse la più importante per Francesca Inaudi. 12 anni d’amore, impreziositi dal matrimonio ma che purtroppo a ridosso del 2010 sono giunti alla conclusione. Una liaison che già ai tempi l’attrice decise di vivere con descrizione nonostante la notorietà fosse già piuttosto ampia. Ma oggi, Francesca Inaudi ha un nuovo compagno? L’interrogativo sembra dover restare senza risposta dato che da diverso tempo sembrano irreperibili novità a proposito del suo stato sentimentale.

Le ultime notizie in riferimento ad un possibile nuovo compagno di Francesca Inaudi risalgono a diverso tempo fa e in riferimento ai rumor della presunta relazione con il collega Damiano Bruè. Parliamo però di circa 10 anni fa e tanto al tempo, quanto oggi, nessuno dei diretti interessati ha mai confermato la liaison o l’ipotetica rottura.