Uomini e Donne anticipazioni, Francesca Sorrentino abbandona il trono? Colpo di scena

Le anticipazioni su Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni svelano che c’è stato un clamoroso colpo di scena nella registrazioni di oggi, 9 dicembre 2024, dopo Alessio Pecorelli anche un’altra tronista rischia di dover abbandonare il Trono prima del previsto, questa volta, tuttavia, i motivi non riguardano segnalazioni e polemiche ma l’addio improvviso di un corteggiatore ed il fatto che Francesca Sorrentino è rimasta con un solo ‘pretendente’ Andando con ordine, infatti, Paolo stile, uno dei suoi corteggiatori, non si è presentato. Non è chiaro il motivo per cui non è venuto ma è certo che aveva avvisato la redazione.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 9 DICEMBRE 2024/ Niente bacio Martina e Ciro: vicina a Gianmarco

I problemi però sono sorti quando anche l’altro corteggiatore, Gianmarco, non si è presentato in studio ed il terzo corteggiatore, Francesco De Martino, pur essendo presente in studio ha rivelato che per problemi di salute ogni tanto deve stare da solo. Inoltre il giovane in questi giorni non ha risposto né alle chiamate della redazione né a quelli della tronista. Francesca Sorrentino e Francesco di Uomini e Donne hanno ballato insieme e, senza microfono, il giovane le ha spiegato i motivi del suo comportamento e lei ha deciso di continuare la sua conoscenza.

William e Manuela lasciano Uomini e Donne/ Dichiarazione d'amore e anello in studio

Francesca Sorrentino rimasta senza corteggiatori: abbandonerà il Trono?

Francesca Sorrentino è rimasta senza corteggiatori ad Uomini e Donne, o meglio è rimasta con un solo corteggiatore ed a questo punto davanti a lei si aprono solo due strade: o sceglie Francesco, la scelta in questo caso è obbligata e dovuta, oppure, in mancanza di altri ragazzi che nei prossimi giorni scendano a corteggiarla dovrà abbandonare il Trono prima del tempo. Che cosa deciderà di fari Francesca Sorrentino abbandonerà il Trono di Uomini e Donne?