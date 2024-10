Francesca Sorrentino si racconta in una lettera a Uomini e Donne

Francesca Sorrentino prova a farsi conoscere meglio dai corteggiatori di Uomini e Donne e, dopo aver ammesso di vivere con l’ansia l’esperienza, si racconta in un’esterna particolare e diversa dal solito. Nella puntata di Uomini e Donne del 4 ottobre 2024, Maria De Filippi chiama Francesca al centro dello studio e la tronista, incoraggiata dai colleghi Alessio, Michele e Martina, ma anche da Tina Cipollari e Gianni Sperti, si accomoda attendendo l’arrivo dei corteggiatori Lorenzo, Gianmarco, Gabriel e Federico. Per sciogliere la tensione e provare a vivere più serenamente l’avventura sul trono, Francesca ha chiesto di poter fare una sola esterna con tutti e quattro i corteggiatori.

Un’iniziativa particolare che, però, serve alla tronista per aprirsi e svelare alcuni, suoi lati caratteriali che, fino ad oggi, erano rimasti nascosti. Per farlo sceglie di leggere anche alcuni pensieri ai suoi corteggiatori che apprezzano particolarmente l’iniziativa.

Le parole di Francesca Sorrentino fanno piangere Martina De Ioannon

“Dicono che sono brava a parlare e a dare consigli. Ma faccio fatica a raccontarmi. Sono una ragazza con mille paure. Ho paura dei cambiamenti e di non essere all’altezza. Non vivo bene e con leggerezza. Per questo, nelle relazioni, do di più di quello che dovrei e mi do la colpa se le cose vanno male. Ho paura di non trovare la cosa più bella in assoluto ossia l’amore”: con queste parole, Francesca Sorrentino ha provato ad aprirsi toccando profondamente il cuore dei suoi corteggiatori.

“Mi piacerebbe essere diversa e vivere tutto con spensieratezza”, aggiunge ancora Francesca ammettendo di essere una ragazza con tante fragilità. “Mi dà fastidio essere così agitata, non riuscire a comportarmi come sono io fuori”, dice poi la tronista in lacrime così come Martina De Ioannon che non trattiene l’emozione. “Io e Francesca siamo molto simili. A me piace questo suo lato. Vivi quest’esperienza con leggerezza”, le consiglia Lorenzo mentre Gianmarco aggiunge – “Ho apprezzato tantissimo il coraggio nel dire quelle cose davanti a noi. Sei diversa e sei rara”.

