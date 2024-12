Uomini e Donne anticipazioni registrazione del 10 dicembre 2024, a rischio il trono di Francesca: rimasta senza corteggiatori

Oggi, 10 dicembre 2024, ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne e dalle anticipazioni si scopre che si saprà con certezza che scelta farà Francesca Sorrentino dopo essere rimasta senza corteggiatori. Andando con ordine, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Francesca è rimasta senza corteggiatori eccetto Francesco. Gianmarco e Paolo Stile non si sono presentati in studio per le registrazione, il secondo però ha avvisato la produzione. L’unico ha presentarsi è stato Francesco De Martino.

La anticipazioni Uomini e Donne sul trono di Francesca Sorrentino rivelano che Francesco pare si sia negato per giorni alle telefonate di Francesca e della produzione ma in studio avrebbe spiegato che ogni tanto ha bisogno di restare solo per via di alcuni problemi di salute. Francesca ha ballato con il ragazzo che, a microfoni spenti, le ha spiegato le sue motivazioni e lei ha deciso di continuare la conoscenza. Tuttavia adesso il trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne vacilla perché se non arriveranno nuovi corteggiatori per lei, il suo percorso sembra destinato a concludersi o con l’abbandono o con la ‘scelta’ obbligata di Francesco.

Anticipazioni Uomini e Donne del 10 dicembre 2024, registrazione: Fabio Cannone dimentica Gemma Galgani

Le anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi, 10 dicembre 2024 svelano anche che cosa succederà a Fabio e Gemma dopo la fine della loro conoscenza. Non è particolarmente fortunata in amore Gemma Galgani. La dama torinese dopo aver ricevuto alcune segnalazioni sul suo corteggiatore ha chiesto dei chiarimenti ma di tutta risposta l’uomo le ha scritto una lettera in cui l’accusava di essere falsa. Tuttavia Fabio Cannone, dimenticata Gemma, è rimasto nel parterre di Uomini e Donne ed ha accettato di conoscere una nuova corteggiatrice.

Rimanendo sempre nel trono over del dating show di Maria De Filippi, si è conclusa anche la conoscenza tra Maurizio e Gloria, dopo una dura discussione scaturita per alcune dichiarazioni del cavaliere la dama ha deciso di chiudere la conoscenza nonostante il cavaliere si sia detto sorpreso della sua scelta. Ed infine anche Cristina ha messo fine alla conoscenza con Diego.

Uomini e Donne, cos’è successo nel trono di Martina e di Michele

Infine, dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi, 10 dicembre 2024, si scopre che cosa succederà nel trono Classico di Michele Longobardi di cui non si è parlato ieri, ci saranno nuovi sviluppi con Amal e Veronica. Per quanto riguarda Martina De Ioannon è uscita sia con Gianmarco, che l’ha etichettata come infantile, che con Ciro, con cui l’esterna sembra sia stata più serena anche se non è scattato il tanto atteso bacio. Non resta che seguire le anticipazioni per scoprire gli ultimi sviluppi.