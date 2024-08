Francesca Sorrentino ha sempre voluto il trono di Uomini e Donne?

Francesca Sorrentino è la nuova tronista di Uomini e Donne e il suo arrivo nel programma di Maria De Filippi ha scatenato diverse reazioni con alcuni fan del programma che speravano di vederla sul trono e altri che, invece, avrebbero voluto vedere un volto sconosciuto. A poche ore dalla registrazione del 28 agosto di Uomini e Donne durante la quale sono stati presenti tutti i tronisti, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su Francesca e su quello che avrebbe sempre voluto.

Dopo la partecipazione a Temptation Island, lo scorso anno, durante il confronto a Uomini e Donne con Manuel Maura, Francesca aveva già ricevuto la proposta di Maria De Filippi che, però, si era resa conto che non era ancora pronta per affrontare un percorso del genere che, invece, oggi sembrerebbe essere pronta a portare a termine.

La segnalazione su Francesca Sorrentino

“Quando era fidanzata diceva che, visto il successo che stava avendo, sarebbe andata a Uomini e donne se non fosse stato per lui”, inizia così la prima segnalazione che è trapelata sulla 24enne romana. “Covava questo desiderio del trono anche quando stava con Manuel, poi è finita e ha colto la palla al balzo“, ha concluso la fan scrivendo il messaggio a Deianira Marzano.

Una segnalazione che, in poco tempo, è diventata virale dando vita ad una serie di reazioni tra le quali quella dell’ex fidanzato Manuel Maura che, sui social, ha scritto: “Ogni giorno la vita ci riserva grandi sorprese”. Sarà davvero così? Lo scopriremo con la messa in onda delle puntate.

