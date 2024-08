Francesco Turco fa il suo ritorno a Uomini e Donne nel trono Over?

In attesa del ritorno in onda di Uomini e Donne, fioccano le indiscrezioni sulla prossima edizione. Inutile dire che l’attesa dei fan del programma è tanta: le registrazioni ripartiranno a fine agosto e presenteranno i nuovi tronisti, oltre a mostrare i ritorni e le novità nel parterre Over. Ed è proprio tra i cavalieri e le dame del programma che, a quanto pare, ci saranno delle belle novità. Sono infatti attesi dei ritorni in studio, e uno di questi potrebbe essere quello di Francesco Turco.

I fan storici di Uomini e Donne ricorderanno perfettamente e con grande simpatia Francesco Turco: parliamo di uno dei cavalieri più divertenti delle ultime edizioni, spesso protagonista al centro dello studio per le sue conoscenze oltre che di meme sui social.

Francesco Turco di nuovo a Uomini e Donne dopo la fine della sua relazione?

Francesco Turco potrebbe fare il suo ritorno a settembre a Uomini e Donne, almeno stando a quanto rivelato dal gossipparo Amedeo Venza. Turco, infatti, sarebbe tornato single dopo la fine della relazione con la dama che aveva conosciuto tempo fa. In questi anni, il cavaliere è sempre rimasto in contatto con la redazione, che ha manifestato per lui, sin dall’inizio, affetto. Ecco perché, venuta a sapere della fine della sua relazione, avrebbe chiesto a Francesco Turco di tornare a Uomini e Donne. Lui avrà accettato? Insomma, è probabile che vedremo di nuovo il celebre cavaliere in studio a settembre, anche se al momento non ci sono certezze dai diretti interessati.

