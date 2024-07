Fuga di gas a Roma: evacuate diverse palazzine/ Chiuse via Trionfale e la stazione dei treni di Ottavia

In pochissimi minuti via Trionfale – nella zona periferica nota come Ottavia di Roma – è piombata nel bel mezzo di un vero e proprio caos con il lancio dell’allarme per una fuga di gas nelle tubature (si è scoperto in un secondo momento) gestite dalla ditta Italgas: immediata l’evacuazione di buona parte della via, ma anche la chiusura temporanea della vicinissima stazione dei treni ottaviana e la deviazione di una parte dei mezzi pubblici romani. Sul luogo della fuga di gas – come da protocollo assodato – sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco della squadra 8A di Roma, accompagnati dagli esperti del Centro regionale rischio clinico (il CRRC) e dalla pattuglia del 14esimo gruppo di Montemario.

Pino Candido, nello staff di Gualtieri l'uomo intercettato sui regali dei Tredicine/ "Ora non li accetterei"

Per ora – ma le operazioni di messa in sicurezza sembra che siano ancora in corso – non si registrano particolari pericoli, mentre i disagi per l’interruzione delle linee pubbliche (che si uniscono ai numerosi ritardi dei treni) stanno colpendo decine e decine di pendolari; peraltro nel momento di punta del servizio per la fine dell’orario lavorativo. Via Trionfale a Roma – nel frattempo, ed ovviamente a causa della fuga di gas – è stata quasi completamente evacuata dai numerosi residenti, che stanno affollando le strade limitrofe in attesa di poter rientrare (in sicurezza) nelle loro abitazioni.

IDEE/ Le sinergie che possono aiutare imprese e Paese

Fuga di gas a Roma: quali strade sono chiuse e tutte le info sui mezzi pubblici e i treni bloccati

Non è ancora chiaro cosa abbia causato la fuga di gas, ma un portavoce di Italgas – citato dal quotidiano Roma Today – ha dato la colpa ad una “impresa terza estranea alla società” che durante alcuni lavori non meglio precisati avrebbe “danneggiato una condotta (..) provocando la dispersione”. I tecnici dell’azienda – sempre assieme a Vigli del fuoco, Forze dell’ordine ed esperti del CRRC – sono attualmente al lavoro e non emergono particolari dettagli su quanto ci vorrà per limitare la fuga di gas e riportare il quartiere di Roma alla consueta tranquillità.

Simone Cicalone aggredito in metro a Roma/ Agguato organizzato da un gruppo di "latinos"

Per tutti i romani e i residenti ottaviani che si chiedono quali linee sono bloccate, quali strade inagibili e – addirittura – quali sono i treni limitati, diciamo subito che attualmente i disagi riguardano i bus numero 546, 998 e 999; mentre le strade coinvolte sono solamente due: oltre alla già ampiamente citata Via Trionfale protagonista della fuga di gas a Roma, anche via Casal del Marmo. Infine – per quanto riguarda i treni – è interrotta la circolazione tra Monte Mario e La Storta, con particolare riferimento alla linea tra la Capitale e Viterbo: bloccato sui binari (riferisce la stessa Trenitalia) il Regionale 23276.











© RIPRODUZIONE RISERVATA