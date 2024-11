Dalla Turchia all’Italia, Furkan Palali spopola grazie a Terra Amara. E ora…

Furkan Palali è diventato un attore di grande successo in Turchia grazie alla serie tv Terra Amara, che ha spopolato anche in Italia. Non a caso l’interprete di Fikret è molto amato dal pubblico nostrano e pure nella sua avventura televisiva a Ballando con le Stelle 2024 ha ottenuto feedback e riscontri lusinghieri da parte dei fan italiani. “Quando sono coinvolto in un progetto in cui credo, faccio tutto quello che posso, mi ci dedico completamente”, ha raccontato in una bella intervista a Repubblica.

Per il talent di Milly Carlucci, Furkan ha sacrificato molto del suo tempo libero. E non solo. Anche il sonno sembra essere stato messo in secondo piano per ben figurare nel programma per eccellenza del sabato sera di Raiuno. Per questo motivo Furkan ha faticato a digerire l’eliminazione maturata nel corso della settima puntata. Perché uno come lui, in fondo, è un competitivo e non ama perdere.

Furkan Palali avverte: “Il successo può essere pericoloso…”

Laureato in ingegneria geologica e appassionato di pallacanestro non aveva mai considerato la recitazione come possibile professione. Invece Terra Amara gli ha dato uno slancio insperato in carriera e ora si sono aperti molteplici scenari. Il successo è un toccasana da molti punti di vista, ma può essere anche insidioso e pericoloso se gestito con poca attenzione.

Parola di Furkan Palali, che da quando è diventato un big dello spettacolo, ha capito che ci sono dei pericoli da non sottovalutare. “Ricevere attenzioni, essere amati e apprezzati sono sentimenti meravigliosi. Ma devi combattere il tuo ego. Altrimenti è pericoloso. Man mano che raggiungi il successo, rimanerci e consolidare la tua posizione significa assumersi molte responsabilità”, assicura l’attore nell’intervista a Repubblica.

