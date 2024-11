Gabriele Padoan e il dramma vissuto con la morte della moglie

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne attualmente presenti nel programma c’è Gabriele Padoan, un signore di 65 anni che ha deciso di rimettersi in gioco dopo aver vissuto un dolore grandissimo. All’interno del programma, Gabriele ha iniziato a frequentare Sabrina che si sarebbe innamorata di lui. Gabriele che non ha mai concesso l’esclusiva alla dama ha così scatenato la polemica in studio. “Manca quel trasporto e non posso farmene una colpa“, ha spiegato Gabriele ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi.

“C’è stata questa polemica per l’esclusiva ma anche per me questa è una cosa nuova. Io non ho mai concesso esclusive o non esclusive. Sono sempre stato solo con mia moglie”, ha spiegato Gabriele che è rimasto legato alla moglie per 44 anni a cui ha dovuto dire addio all’improvviso.

Gabriele Padoan: il dolore per la morte della moglie

Superare la morte della moglie non è stato affatto facile per Gabriele Padoan che, poco prima della moglie, aveva perso anche la mamma e la suocera che, per lui, era come una seconda mamma. Gabriele ha raccontato che la moglie ebbe una sepsi dopo un ricovero in ospedale per un’operazione di routine.

“Doveva entrare la mattina e uscire il pomeriggio. Ecco, da lì, non è mai più uscita”, ha raccontato Gabriele per il quale non è stato affatto facile superare quel dolore terribile. Tuttavia, dopo aver intrapreso il Cammino di Santiago ha capito che avrebbe dovuto ricominciare a vivere per se stesso, la moglie e la figlia. “Devo continuare a vivere anche per lei… E per mia figlia che è ancora qui“, ha concluso il cavaliere che, a Uomini e Donne, sta provando a mettersi in gioco.