Gabriele Vagnato, chi è il comico invitato da Papa Francesco a San Pietro

Tra gli ospiti di oggi giovedì 17 ottobre 2024 a La volta buona di Caterina Balivo troveremo Gabriele Vagnato, celebre comico e tiktoker che negli ultimi anni ha spopolato sui social, raccogliendo milioni e milioni di fan grazie ai suoi sketch e alle interviste a tanti vip. Nel 2022 Gabriele Vagnato è stato invitato da Papa Francesco a San Pietro, in un evento di 80mila anime nella celebre piazza di Città del Vaticano, una serata dedicata ai giovani.

Gabriele Vagnato è nato ad Asti, ma dall’età di 4 anni si è trasferito in quel di Catanzaro, dove è poi cresciuto e già da piccolo si è lanciato in imitazioni, sketch con la famiglia dove ha messo in mostra le sue doti da comico, mai passate inosservate fino all’esplosione della carriera. Con il suo umorismo sui social Gabriele Vagnato ha raccontato spesso le battaglie dei più giovani e si è soffermato su temi di attualità, portando l’attenzione su argomenti anche delicati.

Gabriele Vagnato è l’erede di Fiorello?

Il talento del giovane tiktoker e conduttore Gabriele Vagnato non è mai passato inosservato in questi anni, anzi, dietro le quinte del mondo dello spettacolo tutti si sono accorti delle qualità del ragazzo classe 2001 e c’è chi lo ha addirittura paragonato a Rosario Fiorello, con il quale il talento ha anche costruito un rapporto:

“Da lui ricevo sempre consigli validi e utili e quasi non mi sembra vero, lo considero da sempre uno di famiglia, fin da quando ero piccolo, in casa guardavamo i suoi programmi, adesso avere da lui un affetto incredibile” ha detto Gabriele Vagnato che ha avuto modo di collaborare con lo showman siciliano a Viva Rai2 negli anni in cui il format è andato in onda su Rai2. Piedi ben saldi a terra ma sempre tanta voglia di migliorarsi, Gabriele Vagnato si è guadagnato così un posto in prima fila tra i talenti di oggi e del domani.

