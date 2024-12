Sposato con Gabriella Carignani da una vita, il giornalista Alan Friedman e la sua dolce metà vivono felici e sereni a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Da quando ha preso parte a Ballando con le stelle, Friedman ha guadagnato una certa notorietà anche tra il pubblico della tv leggera e tra gli amanti dell’intrattenimento. Con la sua ironia e i suoi modi di fare genuini si è messo in gioco nella pista di ballo più famosa di Italia, ritrovando anche una forma fisica invidiabile, considerando che quando approdò nel talent di Milly aveva diversi chili in più.

E a proposito di questo, durante una recente ospitata da Mara Venier a Domenica In, il giornalista americano si è ritrovato a rispondere a qualche domanda un po’ più personale del solito, che ha chiamato in causa anche alla moglie. Una domanda intima alla quale Alan Friedman non ha risposto direttamente, lasciando la palla alla sua dolce metà Gabriella.

Alan Friedman, la moglie Gabriella Carignani esalta il suo cambiamento fisico: “Ecco cosa ho notato…”

La moglie di Friedman rispondendo alla domanda di Mara Venier sulla “rinascita del marito” ha elegantemente elogiato il compagno, sottolineando gli sforzi profusi durante Ballando con le Stelle e i frutti raccolti dopo tanti allenamenti e numerose sessioni di ballo. “Se ho notato una rinascita? Ho pensato che non è facile per una persona della sua età fare uno sforzo così. Capisco però che non tutti quelli che guardano possono capire e accettare il lato ironico e forte”, ha detto Gabriella Carignani.

Poi, sollecitata nuovamente da Mara Venier, con un’altra domanda sibillina e bonariamente provocatoria, la moglie di Friedman ha detto: “Vedo Alan molto bene da quando è andato a Ballando con le Stelle…”. Insomma una risposta a metà da parte della Carignani, che non si è voluta sbottonare troppo.