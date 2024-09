Gaia Clerici e il suo nome può anche essere non essere associato a nulla di particolare, eppure è una tra le influencer più celebri del nostro paese e, soprattutto, che ha trovato grande successo proprio tra la generazione Z. Di giovane età, ha appena 24 anni, ma conta già milioni di follower tra TikTok e Instagram. Si è imposta proprio perché ha instaurato con i suoi fan un dialogo sui problemi dei giovani d’oggi, e oltretutto, ha fatto molto discutere per la relazione d’amore che ha avuto – e che ha ancora oggi – con Luca d’Orso che di professione è trapper.

Polemiche a parte, Gaia Clerici resta comunque una tra le content creator più apprezzate degli ultimi anni. Una delle poche che, con poche mosse, si è imposta in un ambiente molto competitivo e dove c’è spazio solo per chi ha davvero talento e Gaia Clerici ne ha da vendere. Si è fatta strada da sola, nonostante il nome che la potrebbe essere accostato ad Antonella Clerici ma, di fatto, l’influencer non ha nulla a che vedere con la conduttrice Rai.

Gaia Clerici, chi è la nota content creator

La biografia afferma che Gaia Clerici nata il 24 dicembre 2000. Ha una sorella più giovane di nome Valentina e un fratello più grande di nome Tommaso. Come ha raccontato lei in una delle sue dirette sui social, la sua infanzia non è stata semplice poiché a soli 8 anni ha dovuto affrontare la separazione dei suoi genitori, crescendo così lontana dal padre con il quale non ha un buon rapporto. Al suo fianco però ha sempre potuto contare sull’affetto della madre e della nonna, due donne per lei fondamentali.

Anche il percorso scolastico non è stato affatto semplice. Come racconta la stessa Gaia Clerici in una intervista al settimanale l’Espresso è dislessica, disgrafica e disortografica, tanto è vero che confessa di aver avuto problemi nell’apprendimento e che è stata costretta a cambiare scuola più volte. Alle superiori ha cambiato diversi istituti passando dal liceo linguistico al liceo artistico, fino al liceo delle scienze umane e al liceo turistico. Ha avuto un aborto a 18 anni e soffrire di problemi alimentari che sta cercando di curare adeguatamente. Nel 2020 pubblica il singolo Dimmi, imponendosi anche come creator su Twitch.

Gaia Clerici, fidanzata di Capo Plaza: il loro legame fa discutere

Ha fatto molto discutere il suo legame con Luca D’oro, in arte Capo Plaza. Lui è un trapper e molti fan non hanno accettato questa unione dato che, la stessa fidanzata Gaia Clerici, più volte ha ammesso che non si sarebbe mai fidanzata con un cantante del genere. Invece così non è stato, scatenando diverse polemiche.

I gossip riportano che è fidanzata dal marzo del 2022 con il trapper salernitano Luca D’Orso. Lui, classe 1998, è molto conosciuto dai giovani. Nonostante le polemiche, oggi i due stanno ancora insieme e la loro relazione sembrerebbe andare a gonfie vele. Altri rumor rivelano che avrebbe avuto anche un breve flirt con il figlio di Amadeus.