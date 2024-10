Com’è cambiata la vita di Gaia, storia finita con Daniele Dezi! E sotto le lenzuola…

Grande attesa per Gaia Gozzi ad X Factor 2024. La giovane cantante, ex stella di Amici, sta vivendo un buon momento dal punto di vista della carriera, malgrado la vita privata sembri aver preso una piega inaspettata. Sarebbe infatti terminata la storia tra la cantautrice italo-brasiliana e il suo ex compagno Daniele Dezi; i motivi non sono noti, mentre fanno discutere alcune recenti dichiarazioni di Gaia che ha raccontato di essere nel pieno di una sorta di castità. Dunque, altro che “Sesso e samba”, ultima hit estiva sfornata con Tony Effe, la giovane artista ha fatto capire di essere molto lontana dai piaceri sotto le lenzuola in quest’ultimo periodo.

Parlando di temi scottanti in un video realizzato con My Secret Case, Gaia si è lasciata andare ad alcune piccanti confessioni. “Amicizia dopo il sesso? Mi piace se c’è intelligenza emotiva da entrambe le parti per poterla gestire, altrimenti è un casino”, le sue parole, riferendosi ad entrambi i sessi. “Con una donna è più semplice gestire dopo un’amicizia. Con un uomo non lo so, dipende”, ha confidato.

Come accennavamo, la storia d’amore con Daniele Dezi sembra ormai giunta al capolinea e lei sarebbe più single che mai. Nessun uomo nella sua vita, almeno per ora. “Sono sette mesi di castità e non mi era mai capitato”, ha confermato l’ex concorrente di Amici.

Il suo collega Tony Effe, con cui ha realizzato il successone Sesso e Samba, ha fatto simpaticamente riferimento all’uso del “dito dietro” durante la medesima intervista hot e Gaia facendogli eco ha rischiato la gaffe: “Dito dietro come piacere a letto? Ci sta. Tony approva, ho visto. Non personalmente, eh! Ho visto il suo video in cui lo diceva”. Adesso, però, per Gaia è il momento di pensare al palco di X Factor 2024, dove questa sera, mercoledì 30 ottobre, è attesa da un caloroso bagno di folla. I fan scalpitano e per la Gozzi sarà l’occasione di portare una ventata di freschezza ed energia con la sua grinta musicale.

