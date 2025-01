Chi è Garrison Rochelle? Il coreografo più famoso di Amici e non solo, è amatissimo dal pubblico italiano. A 70 anni d’età, però, ha un desiderio: quello di innamorarsi di un uomo più giovane di lui. A raccontare come dovrebbe essere il suo fidanzato ideale è stato proprio lui a Verissimo, quando ha fatto un vero e proprio appello dicendo di non volere mai più una persona che abbia meno di quarant’anni ma che non deve superare i cinquanta.

Non solo, ogni giorno deve illuminargli la vita con un sorriso. Lo vuole indipendente economicamente e che sia un amore incondizionato: “Deve guardarmi come io guardo i miei cani“. Insomma, il maestro di ballo ha le idee chiare, chissà se riuscirà a trovare l’uomo dei suoi sogni! Intanto, Silvia Toffanin ha ironizzato con lui durante la puntata di Verissimo, definendolo un eterno Peter Pan. La sua risposta? Ancora una volta in pieno stile Garrison Rochelle: “La vita inizia a 69 anni!“. E come dargli torto?

Garrison Rochelle: “Mia madre parla solo della sua morte, fingo di non ascoltare ma…”

Non tutti conoscono a fondo la vita di Garrison Rochelle, che oltre ad essere stato il famosissimo maestro di danza di Amici di Maria De Filippi ha anche un passato difficile alle spalle, con un padre che se n’è andato di casa quando lui era ancora piccolo. Secondo quanto racconta il coreografo, il papà aveva un’altra famiglia, e da allora non hanno più avuto contatti. D’altra parte, però, è legatissimo a sua madre che definisce come una donna che ha sempre bisogno di compagnia.

“Andrai a trovarla?“, gli chiede Silvia Toffanin. Garrison Rochelle ammette di avere avuto dei problemi con il passaporto e non solo, è addolorato nel rivedere sua madre dato che da diversi anni la donna parla della sua morte in maniera continua. “Io faccio finta di non ascoltare“, confessa lui, “l’importante è non lasciare cose non dette“. Oggi si sente in colpa per avere rinunciato a tante cose per il suo lavoro, perdendosi momenti preziosi con la famiglia. Eppure il sacrificio lo ha portato ad essere uno dei coreografi e insegnanti più famosi del secolo, con il successo arrivato ad Amici, dove è rimasto come professore per tanti anni. Quello che riserverà il futuro a Garrison Rochelle è ancora un mistero, ma siamo sicuri che riuscirà finalmente ad essere amato proprio come chiede!