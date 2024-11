Genitori Tommaso Franchi, chi sono? “Mamma è una psichiatra inglese, papà è estroverso”

Dopo l’esperienza al Gran Hermano spagnolo, Tommaso Franchi è pronto a tornare nella Casa più spiata d’Italia dove ci sarà un confronto con Mariavittoria Minghetti dopo l’avvicinamento di quest’ultima a Javier. Nel frattempo Tommaso ha rivelato di voler stare da solo. Oltre alle questioni sentimentali, però, in molti si chiedono chi sono i genitori di Tommaso Franchi? Sulla sua mamma e il suo papà si hanno poche informazioni ma durante la sua permanenza al Grande Fratello 2024 Tommaso si è confidato con gli altri coinquilini.

Per quanto riguarda la mamma di Tommaso Franchi, si sa che è di origine inglese e fa la psichiatra. “Mia mamma invece, psichiatra, è molto più ferma. Chiaramente il suo voler bene lo trasmette ugualmente seppur in modo diverso” ha rivelato il giovane idraulico aggiungendo poi: “La mia preoccupazione è che abbia una persona al fianco per quando invecchia, ma non deve essere chiunque…”. Il papà di Tommaso Franchi, invece, è italiano più precisamente di Siena. Quest’ultimo dopo la separazione dalla moglie ha avuto un’altra relazione ed il concorrente del Grande Fratello 2024 ha un ottimo rapporto anche con la sua ‘matrigna’.

Tommaso Franchi sui genitori: “Mai pesato il fatto di essere separati”

Ai genitori Tommaso Franchi è molto legato, nonostante si siano separati quando lui era molto piccolo non gli hanno mai fatto mancare il calore di una famiglia: “I miei genitori si sono separati poco dopo la mia nascita ma sono rimasti in ottimi rapporti, il mio papà ha trovato un’altra donna ed è molto estroverso.” In particolare sulla mamma, invece, ha rivelato: “Mia mamma mi dice che ha amato molto il mio papà, lei è una persona forte… Io sono cresciuto molto con mia mamma, a volte mi capitava di sentirla piangere quindi capisco la sofferenza e non deve aver alcun senso di colpa”.