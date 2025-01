Georgia Ambrosoli, chi è la figlia di Simona Tagli e l’ex compagno Francesco Ambrosoli

Georgia Ambrosoli è la figlia di Simona Tagli, la showgirl e conduttrice celebre soprattutto negli anni ’90 e che oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo, nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1. Nata nel 2005 dalla relazione tra mamma Simona e l’ex compagno Francesco Ambrosoli, Georgia ha ereditato dalla madre la passione per lo spettacolo e la televisione, oltre ad avere interessi come il cinema, la moda e la radio (è anche una speaker radiofonica).

La nascita della figlia ha segnato un profondo spartiacque nella relazione tra Simona Tagli e l’imprenditore; in seguito alla maternità, infatti, il loro rapporto di coppia è andato in crisi e, dopo una lunga pausa di riflessione, non sono riusciti a ricomporre il legame di prima e si sono così lasciati.

Simona Tagli sulla figlia Georgia Ambrosoli: “Ho temuto di perderla“

Simona Tagli è legatissima alla figlia Georgia Ambrosoli, oggi maggiorenne, un dono prezioso della vita come rivelato in un’intervista a La volta buona dello scorso ottobre: “Lei è il regalo più bello della mia vita, l’ho avuta da grande quando avevo già consolidato il mio sogno di realizzarmi nel mondo dello spettacolo. Ai tempi per me non era facile avere bambini, ero alla terza gravidanza; poi grazie ad un luminare, un grande medico, siamo riusciti a capire qual era il problema e alla fine dopo tanti sacrifici sono riuscita ad avere mia figlia”.

Tuttavia non è stato semplice ripristinare il rapporto con l’ex compagno Francesco Ambrosoli, dopo la rottura e una battaglia legale per l’affidamento della figlia. Ai microfoni di Monica Setta a Storie di donne al bivio, lo scorso maggio, la showgirl aveva confidato in merito: “Siamo entrati in tribunale per stabilire le visite e ne siamo usciti dopo un percorso di tre anni e le nostre vite non erano più le nostre. Ho temuto di perdere Georgia e ho combattuto per un suo diritto, perché ero una mamma degna”.