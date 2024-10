Giancarlo Magalli è uno degli ospiti che prenderà parte in questa parte alla trasmissione Domenica In, programma Rai in onda in questi minuti che si tiene sotto la conduzione di Mara Venier. E’ un noto conduttore che abbiamo visto per anni in Italia e – anche se da tempo è fermo – lo vediamo spesso come ospite in programmi tv. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Giancarlo Magalli.

Magalli nasce a Roma – con origini sarde – il 5 Luglio 1947. Nipote del magistrato e politico Pietro Lissia, Giancarlo coltiva molto gli studi, si iscrive a Scienze Politiche a Roma e alla Facoltà di Economia e commercio a Messina. Magalli sembra però portato per la carriera nel mondo dello spettacolo e pian piano lo vedremo inserirsi in questo mondo.

Negli anni ’60 Giancarlo Magalli diventa un animatore di villaggio, poco tempo e viene notato e prende parte nel decennio successivo a diversi film, quasi sempre di natura comica. Successivamente diventa autore televisivo e ad inizio anni ’90 diventa conduttore della trasmissione su Rai 2 I Fatti Vostri. Giancarlo Magalli condurrà questa trasmissione per ben 30 anni e diventerà un volto noto della tv nostrana.

La carriera di Magalli è di assoluto rilievo, negli anni diventa conduttore di Domenica In, Luna Park, I Cervelloni e lo Zecchino D’oro. Parliamo di una persona che riesce a svolgere vari ruoli senza problemi, lo abbiamo visto come attore (per diverse puntate o singolo episodio) in serie tv italiane come Un Medico in Famiglia, L’Ispettore Coliandro e Don Matteo. Nel 2022 l’ultima apparizione televisiva nel cast del Cantante Mascherato.

Per quel che riguarda la vita privata Giancarlo Magalli ha sposato Carla Crocivera negli anni ’70 e gli è nata la prima figlia Manuela. Nel 1994 nasce la seconda figlia, avuta dalla seconda moglie Valeria Donati. Nel corso della sua vita l’uomo è sempre stato piuttosto riservato circa la sua vita privata e infatti – eccetto qualche dichiarazione rilasciata da lui sulle figlie – si sa davvero poco sulla sua persona.

In questi anni Giancarlo Magalli ha avuto un tumore maligno, nello specifico un linfoma mantellare e ha rischiato davvero grosso. In una passata apparizione a Domenica In Giancarlo Magalli svelò: “Ho avuto una serie di malattie che mi hanno scosso per quasi due anni. A un certo punto mi dissero ‘Hai un linfoma, ormai ha due mesi di vita’, raccontò lo scosso Magalli. Nel periodo difficile Magalli ha potuto contare sull’affetto e la vicinanza delle due ex mogli e delle due figlie Manuela e Michela.