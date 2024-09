Gianluca Briganti, chi è il nuovo Velino di Striscia la Notizia

Striscia la Notizia, che torna in onda lunedì 23 settembre 2024 con la sua 37esima edizione, punta quest’anno sulle grandi novità, una su tutte la presenza di una Velina e un Velino sul bancone: si tratta di Beatrice Coari e Gianluca Briganti. Entrando nel merito del nuovo volto maschile della trasmissione, le principali informazioni su Gianluca Briganti sono disponibili sul sito del tg satirico che ne traccia un approfondito ritratto.

37 anni, originario di Viareggio e nato da mamma cilena e papà napoletano, coltiva la passione per la danza sin da bambino ballando con la madre sui ritmi sudamericani. Appassionato anche di sport, pratica calcio fino ai 19 anni per poi riavvicinarsi alla danza, nello specifico allo stile americano modern jazz, e alla recitazione. Si diploma nel 2010 in danza, recitazione a canto e lavora subito per celebri musical europei come performer in Flashdance, Cats, Dirty Dancing e non solo.

Gianluca Briganti ha una fidanzata? Estrema riservatezza sulla sua vita privata

Per quanto riguarda la carriera televisiva di Gianluca Briganti, ha partecipato a programmi come Crozza nel paese delle meraviglie, Zelig Event5 e Pintus@Ostia Antica, mentre nel 2022 ha partecipato come ballerino alla serie USA Pitch Perfect: Bumper in Berlin e alla miniserie italo-tedesca-statunitense Those About to Die. Ha girato il mondo per lavoro tra Roma, Milano, Berlino, Stoccarda, Miami, Dallas e Las Vegas e parla inglese e spagnolo oltre all’italiano.

Tra le curiosità sui suoi hobby e passioni, ama il palcoscenico e le performance, è un grande appassionato di fitness e skateboarding e adora l’estate, cucinare e mangiare. La vita privata di Gianluca Briganti resta invece estremamente riservata e non sappiamo se ha una fidanzata o meno; spulciando sul suo profilo Instagram, infatti, si trovano contenuti relativi alla sua attività professionale ma di un possibile amore nemmeno l’ombra.

