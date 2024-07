C’è anche Gianluca Brunno, in arte “Peperino”, tra i protagonisti della sfida tra il mondo dei lavoratori e il mondo degli influencer a Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, lo show antropologico campione d’ascolti della tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. L’influencer, seguitissimo su Instagram e TikTok, non è nuovo al mondo di Ciao Darwin visto che in passato ha partecipato anche allo speciale che ha visto scontrarsi i concorrenti più forti di tutte le edizioni. Proprio Peperino sul suo profilo Instagram aveva annunciato ai suoi follower questa importante sfida ringraziando tutto il mondo di Ciao Darwin per averlo scelto e contattato per parteciparvi.

Gianluca, infatti, si è sempre fatto notare durante la sua partecipazione nel colorato mondo di Ciao Darwin dividendo anche il popolo dei social dove è conosciuto con il nome di “Peperino”. La fama di Peperino è legato ad una serie di video irriverenti e sopra le righe che l’hanno reso anche simbolo del Pride.

Gianluca Brunno, chi è? La presentazione di Peperino a Ciao Darwin

Ma chi è Gianluca Brunno in arte Peperino? A raccontare qualcosa di più sul suo conto è stato proprio l’influencer che sul profilo di TikTok ha detto: “per chi non mi conoscesse mi chiamo Gianluca Bruno, in arte peperino. Sì, mi chiamo peperino perché sono un peperoncino, sono un ragazzo vivace, allegro, ballo, mi diverto, faccio la pazza, urlo, faccio”.

Il ragazzo, originario di Siracusa, si è fatto notare sui social per una serie di video stravaganti e divertenti, ma ha lanciato anche messaggi importanti visto che nel corso degli anni è diventato quasi un simbolo di orgoglio e di lotta contro il bullismo e l’omofobia. Al grido di “Cavalliniiiii”, il suo urlo, richiama i suoi tantissimi fan che lo seguono sui social dove si fa chiamare Peperino.