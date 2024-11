Gianluca Torre rivela: “Non sono gay, ho una fidanzata riservata”

Il noto conduttore e di Casa a prima vista Gianluca Torre si è raccontato di recente attraverso una intervista concessa a Elle, dove si è lasciato andare ad alcune curiose rivelazioni sulla sua vita privata e non solo. “Molti mi chiedono se sono gay, invece ho una compagna” ha confidato il conduttore lasciandosi andare a qualche altro dettaglio. “La mia compagna è molto privata, non mi va di parlarne, dirò solo che ha vissuto molto all’estero, fa la manager, ora è tornata in Italia” le parole del conduttore di Real Time che dunque ha svelato l’arcano.

Qualche mese fa Gianluca Torre si è ritrovato a fare i conti con la drammatica perdita della madre, un evento devastante, visto anche il fortissimo legame che univa il conduttore alla donna: “Mia mamma è scomparsa a gennaio e la sua morte mi ha distrutto. Non l’ho voluto raccontare sui social, avevo un rapporto viscerale con la mamma” le parole riportate da Leggo.

Gianluca Torre confessa: “Mi dispiace non poter raccontare tutto a mia madre”

A pochi mesi di distanza dal lutto che ha sconvolto la sua vita, Gianluca Torre continua a fare i conti con i mostri derivanti da una perdita simile, il conduttore di Casa a prima vista ha svelato uno dei suoi rimpianti in questa fase della sua vita:

“Mi dispiace che mia madre non stia assistendo al mio ‘successo’. Quando mi succedono cose belle e sto per gioire, mi dico ‘cavolo, se ci fosse mia madre’, mi manca raccontarle tutto” ha ammesso il conduttore di Real Time e noto agente immobiliare che nel frattempo continua a riscuotere grande successo con il suo programma, che tra case di lusso e proposte indecenti continua a raccogliere successo sul piccolo schermo grazie ai tantissimi fan accumulati nel corso degli anni.

