Tutto su Gianmarco Steri, corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne

Gianmarco Steri, corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, è arrivato nel programma in un momento successivo rispetto all’inizio del percorso di Martina De Ioannon sul trono, si è messo subito in mostra attirando le attenzione di Martina. Nonostante il feeling con Ciro, Martina si è lasciata andare alle emozioni con Gianmarco con cui c’è stato anche un bacio che ha scatenato la dura reazione di Ciro che non ha gradito l’atteggiamento della tronista. In studio, nelle scorse puntate, dopo aver rivisto l’esterna con Martina, Gianmarco si è sbilanciato così:

“Rivedere quest’esterna è stata un’emozione troppo grande. Ieri sera ho commentato con la mia famiglia quello che è successo e io non riesco più a stare qua dentro” ha ammesso Gianmarco a Martina che non nasconde di essere interessato ad entrambi e di non riuscire ancora a scegliere.

Gianmarco Steri e la voglia di vivere Martina fuori da Uomini e Donne

Gianmarco Steri sempre più in difficoltà a Uomini e Donne dove, vedere Martina De Ioannon insieme a Ciro, lo fa soffrire. Il corteggiatore, dopo aver provato a mascherare le proprie emozioni, si è poi lasciato andare. “È difficile da spiegare, se prima ero coinvolto adesso sono partito. Vederti che fai 50 e 50 mi stranisce, vorrei viverti fuori da qui ma vorrei capire anche i tuoi pensieri“, ha raccontato il corteggiatore.

Gianmarco, poi, ha spiegato di fare fatica a raccontarsi e ad aprirsi: “Ho un po’ di difficoltà ad uscire fuori da alcune esperienze, sono un po’ chiuso e cerco di tutelarmi. Con te provo certe emozioni che non riesco ad esprimere. È una cosa che ho fatto fatica a superare. La fortuna o il destino ha voluto che ci fossi tu e di conseguenza ti dico che sto facendo un lavoro grande su me stesso”.