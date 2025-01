Gianmarco Steri e la scelta di Martina De Ioannon

Dopo essere stato per mesi un corteggiatore di Martina De Ioannon sperando di concludere la propria avventura a Uomini e Donne come scelta della tronista, Gianmarco Steri ha dovuto accettare la decisione di Martina che gli ha preferito Ciro Solimeno. Il giorno stesso della scelta di Martina, Gianmarco ha voltato pagina accettando l’offerta di Maria De Filippi e della redazione di accomodarsi sul trono per provare a cercare la donna della sua vita come tronista.

La puntata della scelta di Martina De Ioannon non è stata ancora trasmessa e, probabilmente, il momento fatico arriverà a fine settimane o nelle puntate in onda da lunedì 27 gennaio 2025. In attesa della messa in onda della puntata, però, sulla scelta di Martina, è stato Gianmarco a svelare alcuni retroscena.

Gianmarco Steri: “Pensavo che Martina scegliesse me a Uomini e Donne”

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 gennaio 2025, Gianmarco Steri ha svelato che, fino al momento della scelta, era convinto di poter essere scelto da Martina. “Se ci sono rimasto male quando ho saputo di non essere la scelta di Martina? All’inizio, nel percorso che abbiamo fatto da settembre, non mi portava in esterna e pensavo di non piacerle, poi ho iniziato a capire che c’era qualcosa. – si legge su Chi – Lei, invece, mi piaceva dal principio, speravo che come tronista ci fosse “la ragazza di Temptation Island”.

“E casualità c’era proprio lei. Alla fine ero quasi convinto che scegliesse me, la percepivo diversa nei modi… È stata una conoscenza bellissima, non rimpiango nulla. Però non era un fidanzamento, fuori dalle telecamere non l’ho mai conosciuta, quindi non posso dire di esserci stato male, deluso sì”, ha concluso.