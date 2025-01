Inizia l’avventura di Gianmarco Steri nuovo tronista di Uomini e Donne e dal web già trapelano alcune ‘succulente’ anticipazioni. Risaputo il grande appeal del ragazzo che, a quanto pare, avrebbe battuto tutti i record in termini di richieste per poter tentare di figurare tra le sue corteggiatrici. A quanto pare però, rispetto al gran numero delle presenti in studio, solo una minima parte sarebbe riuscita a fare breccia nel cuore della ‘non scelta’ di Martina De Ioannon. Qualche piccola rivelazione arriva da Claudia Casol che – come racconta Biccy – avrebbe raccontato sui social di aver tentato l’avventura da corteggiatrice di Gianmarco Steri – nuovo tronista di Uomini e Donne – senza però riuscire nell’obiettivo. Nonostante tutto, ha dato dato un feedback positivo sull’esperienza anticipando piccole curiosità sulle scelte del ragazzo almeno in questa fase iniziale.

“L’unico infarto che mi è venuto è quando sono scesa con 100 donne per Gianmarco Steri e mi ha scartato”, inizia così Claudia Casol raccontando con ironia di non essere entrata nelle grazie del nuovo tronista di Uomini e Donne. Nessun risentimento per una particolarità estetica che potrebbe rimandare all’esperienza non proprio positiva con il trono di Martina De Ioannon. “Se ce l’ha con le bionde? L’ho pensato anche io ma ha tenuto una ragazza bionda stupenda…”.

Uomini e Donne, Claudia Casol rivela: “Gianmarco Steri sul trono? Era più timido di noi corteggiatrici…”

Il racconto di Claudia Casol sui social – come riporta Biccy – prosegue con ulteriori anticipazioni sulle prime scelte di Gianmarco Steri come nuovo tronista di Uomini e Donne. “C’erano moltissime ragazze belle ma su cento ha dovuto fare una grande selezione; dal vivo mi è sembrato una bellissima persona ed è stato davvero molto empatico e gentile. Era più timido di noi… Fra le corteggiatrici che ha scelto mi è sembrato non ci fossero ragazze tra i 21 e 22 anni. Io purtroppo sono stata tra le prime a presentarmi quindi non ho visto le altre”. La giovane ha anche aggiunto: “Alla fine ne ha tenute poche e vicine a lui; io venendo a Milano ho dovuto smuovere mari e monti per esserci ed è stata davvero una bella esperienza anche se siamo state scartate un po’ tutte”.