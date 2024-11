Gifted-Il dono del talento, cosa sono le equazioni di Navier-Stokes citate nel film di Rai1

Rai1 ha deciso di riproporre questa sera, mercoledì 13 novembre 2024, il film Gifted-Il dono del talento diretto e interpretato da Chris Evan. Il film ruota attorno alla diatriba sulla tutela legale della piccola Mary dello zio Frank e della nonna Evelyn. La bambina, di soli 7 anni, ha ereditato dalla mamma un talento fuori dal normale nella matematica ma mentre la nonna vuole che insegua il suo talento e la intelligenza superiore alla media, lo zio, al contrario, vuole per la nipote una vita semplice e normale per evitare che possa accaderle ciò che è successo anni prima alla madre.

Diane, infatti, è una brillante matematica che per tutta la vita si è dedicata alla risoluzione d complicato problema matematico, cosa sono le equazioni di Navier-Stokes citate nel film Gifted-Il dono del talento? Formulate per la prima volta dall’ingegnere e scienziato francese Claude-Louis Navier e dal matematico e fisico irlandese George Gabriel Stokes nel 1821, a più di 200 anni dalla loro teorizzazioni le equazioni che portano il nome dei due scienziati sono uno dei Seven Millenium Prize Problems, sette problemi matematici del millennio tuttora irrisolti.

Equazioni di Navier-Stokes in Gifted-Il dono del talento: cosa sono esattamente

Facendo un clamoroso spoiler su come finisce Gifted-Il dono del talento nelle scene finali del film Frank affronta la madre e le rivela che in realtà Diane aveva risolto il problema matematico delle equazioni di Navier-Stokes, ma gli aveva chiesto di fare in modo che la soluzione venisse mantenuta segreta fino alla morte di Evelyn. A questo punto propone un accordo alla donna, sapendo che il suo più grande sogno è vedere il problema di Navier-Stokes risolto per mano di Diane, Frank le propone di pubblicare il lavoro di Diane insieme ad un professore del MIT in cambio della custodia di Mary. La donna, seppur non convinta del tutto accetterà.

Nel realtà, invece, le equazioni di Navier-Stokes sono ancora un problema matematico irrisolto. Principalmente ciò è dovuto al fatto che tali equazioni sono delle equazioni differenziali delle derivate parziali che descrivono il comportamento di un fluido nello spazio, tuttavia ottenere delle soluzioni da questo sistema si è rivelato molto difficile per la difficoltà di dimostrare, date condizioni iniziali qualsiasi, che esistono soluzioni regolari.