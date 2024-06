Gigi Uno come te L’emozione continua: concerto Gigi D’Alessio Rai1/ Diretta, scaletta e ospiti

Anticipazioni Gigi-Uno come te- L’emozione continua: il concerto di D’Alessio su Rai1

Questa sera, giovedì 13 giugno 2024, a partire dalle 21.35 circa per il terzo anno consecutivo Rai1 decide di trasmettere in prima serata il concerto di Gigi D’Alessio da Piazza del Plebiscito a Napoli. Le prime due date che si sono tenute il 7 e l’ 8 giugno 2024 sono state accorpate in un’unica serata evento, uno show televisivo davvero unico. Il cantautore partenopeo che ha già superato i 30 anni di carriera regalerà una vera e propria festa in musica.

Musica, divertimento, grandi ospiti e le sue canzoni più belle e intramontabili sono gli ingredienti di Gigi-Uno come te- L’emozione continua, il concerto show di Gigi D’Alessio. Non mancheranno quindi in scaletta la riproposizione delle sue hit più famose come Non dirgli mai, Il cammino dell’età e Annarè accanto ai nuovi brani contenuti nel suo nuovo album, Fra, uscito in questi giorni.

Quali sono gli ospiti al concerto Gigi D’Alessio Uno come te- L’emozione continua?

Gigi D’Alessio nel suo concerto evento trasmesso da Rai1 Gigi Uno come te, L’emozione continua ha voluto al suo fianco sul palco grandi nomi della musica italiana. Direttamente dalla sua Napoli interverranno Geolier e Clementino, ma ci sarà spazio anche per la regina del pop italiano Annalisa, per la splendida voce di Arisa e per la sensualità di Elodie, spazio poi all’amico di tante collaborazioni come Guè Pequeno.

L’elenco degli ospiti di Gigi Uno come te L’emozione continua con i mostri sacri della musica italiana Fiorella Mannoia, Umberto Tozzi, The Kolors, il figlio LDA ovvero Luca D’Alessio con cui non mancherà un toccante duetto. E poi Ernia, Boomdabash e Francesco Cicchella. Ed infine non mancherà anche una bella rivelazione, finalmente verrà si scoprirà l’identità misteriosa della voce nel suo nuovo singolo, “Nu Dispietto”. Insomma, sarà uno show unico e indimenticabile.

Scaletta completa del Concerto di Gigi- Uno come te- L’emozione continua: le canzoni della serata

Dal palco di da Piazza del Plebiscito a Napoli sentiremo le seguenti canzoni secondo la scaletta del concerto “Gigi D’Alessio Uno come te- L’emozione continua”: Non mollare mai (con Guè Pequeno, Clementino e Geolier), ‘O posto d’Annarè , Si te sapesse dicere , Nu dispietto (con Elodie), Io vorrei (con Elodie e Ernia) , Una magica storia d’amore (con Elodie), Un nuovo bacio (con il pubblico), Senza tuccà (con Geolier), Geolier e Guè Pequeno cantano alcune loro canzoni, Chiagne (con Geolier), Assaje, Quanti amori (con Umberto Tozzi), Tu (solo Umberto Tozzi), Gloria (solo Umberto Tozzi) , Di notte, Cumpagna mia (medley), Annarè (con Annalisa), Sinceramente (con Annalisa), Mon amour di Gigi e Mon amour di Annalisa (remix), Te voglio bene ancora, Non dirgli mai (con il pubblico), Spiegame cherè, Un cuore ce l’hai, Le mani, Insieme a lei, Ora (medley), Sketch con Francesco Cicchella, Chiove (con Stash dei The kolors), Karma, Un ragazzo una ragazza, Italodisco (medley con The Kolors), Fra, Sei importante, Non riattaccare, Dove sei, Il cammino dell’età (medley), Superclassico (solo Ernia), Anna se sposa, Meza bucia, 30 canzoni (medley), Primo appuntamento (con LDA), Rosso lampone (solo LDA), Miele, Como suena el corazon (con Clementino), Cos cos cos (con Clementino), Fotomodelle un po’ povere, Sotto le lenzuola, Buongiorno, Napul’è (medley con fuochi d’artificio)

Come vedere in diretta streaming Gigi Uno come te L’emozione continua

Il concerto evento di Gigi D’Alessio dal titolo ‘Gigi-Uno come te- L’emozione non ha voce’ tenutosi il 7 e l’8 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli verrà trasmesso in prima serata su Rai1 questa sera, giovedì 13 giugno 2024, a partire dalle 21.23. È possibile seguirlo anche in diretta streaming su RaiPlay e dopo ma messa in onda sarà disponibile nell’intero catalogo per poterlo rivedere ogni volta che si vuole. Musica a parte, Gigi Uno come Te – L’emozione continua è un modo per sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi. Per donare basta inviare un sms al numero 45592 (attivo fino al 14 luglio).

